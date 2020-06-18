Кадыров и Кремль отвергли обвинения в подготовке убийства Габунии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявления гендиректора грузинского телеканала «Мтавари архи» Николоза Гварамии о том, что задержанный в Тбилиси россиянин готовил покушение на журналиста Георгия Габунию, год назад нецензурно высказавшемся о президенте России.

«Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того, чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — написал Кадыров в своем telegram-канале и добавил: «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».

При этом Кадыров в очередной раз призвал грузинского журналиста встать на колени и попросить прощения за его слова о президенте России.

Общаясь с журналистами в среду, 17 мая, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать слова Кадырова.

«Я скажу одно: если вы помните, что с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не официальных российских властей в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае абсурдны и не соответствуют действительности», - заявил Песков.

Напомним, в июле прошлого года в прямом эфире передачи «Постскриптум» на канале «Рустави 2» Габуния матом обругал президента России. Позднее телеканал принес свои извинения, несколько журналистов, включая Габунию, гендиректора Николоза Гварамию и других были уволены. Гварамия основал новый канал, а вчера заявил о том, что по данным от источников, задержанный за использование поддельных документом в Тбилиси уроженец Ингушетии якобы по заданию Кадырова готовил покушение на Георгия Габунию.