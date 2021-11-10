Кафедру периодической печати на журфаке МГУ переименовали в кафедру цифровой журналистики

На журфаке МГУ кафедру периодической печати, которая выпустила добрую часть именитых советских и современных российских журналистов, переименовали в кафедру цифровой журналистики. Почему факультет решился на изменения — рассказала декан Елена Вартанова в интервью «Российской газете»:

[Цифровая журналистика] — это новая среда, в которой помещается гораздо больше произведений, чем в печатной журналистике. С аудиторией тоже совершенно другие отношения: она интерактивна и не только читает, смотрит и слушает, но и участвует в создании контента, как сейчас принято говорить. А читательские письма — главный канал обратной связи? Сегодня это килобайты — сообщения в мессенджерах, соцсетях, электронной почте. Поэтому эпитет "цифровая" — о той среде, в которой сегодня живет журналистика. А суть профессии неизменна: принципы социальной ответственности, достоверности, объективности, полноты изложения информации. В цифровой среде они еще более актуальны.

Журфак МГУ был основан в 1952 году на базе ранее созданного отделения при филологическом факультете МГУ и редакционно-издательского факультета Московского полиграфического института. Тогда же была создана кафедра истории, теории и практики партийно-советской печати. В 1963 году она разделилась на кафедру истории партийно-советской печати и кафедру теории и практики партийно-советской печати. После 1991 года последняя стала называться кафедрой периодической печати.