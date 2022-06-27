Как написать первую заметку?

Краткие информационные сообщения существовали еще в традиционном обществе, однако это еще не то время, когда коммуникативные навыки людей были безграничны. Сейчас же все совершенно иначе, мы живем в высокотехнологичном веке, где активно развивается наука и образование, улучшается качество жизни людей, а информатизация достигает высокого уровня. Соответственно СМИ также стараются идти в ногу со временем, и доказательством того может послужить развитие мультимедийной журналистики. Если 20-30 лет назад журналистика обходилась только текстом и в некоторых случаях фотографиями, то теперь способов взаимодействия с читателями стало намного больше. Способы подачи новостных материалов также многообразны. Сегодня мы поговорим о таком жанре как информационная заметка.

Написание заметки, как правило, не занимает много времени при наличии определенного навыка. И все же несмотря на свою простоту и понятность, заметка — очень хитрый и весьма необычный жанр. Но если запомнить схему и некоторые простые правила, то написать ее сможет любой желающий. В данной статье мы раскроем вам небольшой секрет, который поможет вам создать свою первую информационную заметку.

Структура информационной заметки

Краткое информационное сообщение представляет собой антиисторию или же «принцип перевернутой пирамиды». Он заключается в том, что автор начинает свой рассказ с наиболее важных фактов, а заканчивает деталями, которые дополняют сообщение. Этот же способ применяют при работе с текстами не новостного характера.

Перевернутая пирамида, с помощью которой мы будем сообщать читателю информацию, состоит из нескольких частей:

• ЗАГОЛОВОК — «массивное основание, оказавшееся наверху» пирамиды, самая важная часть текста. Состоит из 5-8 слов, в идеале он не должен содержать никаких знаков препинания. Глагол (действие) — обязательное условие. Заголовки можно условно разделить на два типа: информативные и привлекающие внимание. Первые дают четкое представление о произошедшем событии, а вторые пытаются любым способом «зацепить читателя».

• ЛИД (вступительный абзац, от английского lead — «вводная часть»), — направлен на то, чтобы привлечь внимание читателя к содержанию и состоит из нескольких фраз, соразмерных основному тексту и теме.

• ТЕЗИС (основная часть) — дополняет вступительный абзац деталями.

• АРГУМЕНТ — комментарий очевидца или эксперта.

• БЭКГРАУНД — рассказывает о том, что предшествовало событию, либо дает ссылку на похожие новости.

Переворачиваем пирамиду и пишем текст

Теперь, когда вы уловили суть данного фокуса, можно переходить от теории к практике. В качестве примера рассмотрим информационную заметку с сайта министерства просвещения об изменениях порядка проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов в 2021 году.

Вводная история выглядит так:

Пресс-служба министерства просвещения сообщила, что были объявлены изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году. Выпускники 9-х классов не будут сдавать учебные предметы по выбору, аттестаты об основном общем образовании будут выданы на основании результатов ГИА только двум обязательным предметам. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в ВУЗы, вместо ЕГЭ должны будут сдать государственный выпускной экзамен по двум основным предметам.

Теперь приступим к написанию нашей заметки:

Заголовок: Минпросвещения упростило порядок проведения ГИА и ЕГЭ из-за коронавируса

Лид: Минпросвещения и Рособрнадзор сообщают о том, что было принято решение об отмене Основных государственных экзаменов по двум не обязательным предметам, аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов ГИА только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

Тезис: Также стоит отметить, что ученики 11-х классов могут сдавать Единый государственный экзамен только если собираются поступать в ВУЗ. Остальным выпускникам для получения аттестата о среднем общем образовании вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике.

Аргумент/комментарий: «Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации, мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля», — сообщил Сергей Кравцов.

Бэкграунд: Данные решения были приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить риски заболевания и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным. По рекомендации Роспотребнадзора будут применены все необходимые меры эпидемиологической безопасности.

Структура данной информационной заметки отражает основополагающий принцип «перевернутой пирамиды»: движение от более важного к наименее важному.

Заголовок — прямой, информационный, содержит действие.

Лид-абзац — сообщает суть произошедшего

Тезис — раскрывает подробности, которые играют важную роль в событии.

Аргумент/комментарий — дополняет тезис.

Бэкграунд — рассказывает о причинах или о том, что предшествовало данному событию.

Если вы пока сомневаетесь в хорошем усвоении навыка написания заметки, то есть более простой способ набить руку. Натренировать принцип перевернутой пирамиды можно при помощи сказок. Любое литературное произведение или его отдельный эпизод можно трансформировать в журналистскую информацию. Рассмотрим, к примеру, русскую народную сказку «Теремок» и выясним как ее можно превратить в новость:

• Опираясь на сюжет сказки, придумываем заголовок, который отражает развязку произведения: «В теремке больше никто не живет»;

• Далее у нас следует лид: «Жилой комплекс теремок разрушен до основания. По сообщениям очевидцев, все его постояльцы целы и невредимы.

• Переходим к основной части и деталям: «Сегодня утром в лесную охрану поступило сообщение о разрушении жилого комплекса «Теремок». Очевидцы сообщают, что виноват в случившемся медведь, который хотел поселиться на крыше дома.

• Дополняем новость аргументами: «Нам очень повезло, что мы успели выйти. Боюсь представить, что могло бы произойти, если бы теремок обрушился прямо нас» — сообщает мышка, жительница разрушенного комплекса. Причина таких действий медведя до сих пор неизвестна.

• Теперь добавляем дополнительную информацию: «Известно, что к строительству нового дома уже приступили работники. Бывшие жильцы также помогают владельцам теремка отстроить новый жилой комплекс.

Вот такой вот несложный, но очень интересный лайфхак поможет вам запомнить структуру новости и даст возможность грамотно применять ее на практике.

После того как мы наработали структуру построения новости, перед нами появляются новые, не менее интересные задачи. Как найти тему для новости? Вопрос поиска актуальной и достоверной информации волнует как профессионалов, так и начинающих журналистов, поскольку на этом этапе могут возникнуть сложности. Сейчас разберемся, что нам нужно для нахождения свежей и интересной темы:

• Изучить поисковую задачу. На данном этапе мы выявляем инфоповод, который больше всего нас интересует;

• Вбить базовые вопросы новости (кто, что, где, когда и как) в поисковую систему и посмотреть какие подсказки предлагает поисковик;

Тема должна быть обязательно отражена в заголовке. Если у журналиста нет конкретной задачи, то он может выбрать любое событие, составляющее общественную значимость, из опубликованных пресс-релизов (сообщений, подготовленных специально для публикации в СМИ).

Какие еще есть способы поиска темы новости для новичков? Рассмотрим некоторые из них:

У многих журналистов вне зависимости от опыта работы в СМИ самостоятельный поиск информации не вызывает большого энтузиазма. В таких случаях следует подписываться на новостные рассылки разных ведомств, пиар-агентств, информационных порталов. Если вы настроены на самостоятельный поиск инфоповодов, то можно искать темы через поисковики и соцсети, собирать контакты участников произошедшего события и брать у них интервью. Активное посещение различных мероприятий, конференций и форумов также будет являться неплохим способом поиска интересной темы.

Где найти экспертов?

Следующей нашей задачей на пути к созданию качественной новости будет являться поиск грамотных специалистов в интересующей нас области.

Прежде всего необходимо понимать, что эксперт — это не всегда значимое лицо в какой-либо сфере, он может быть просто человеком с определенным багажом знаний, которых достаточно для комментирования произошедшей ситуации. Например, в новостной заметке о подростке, спасшем девушку от хулиганов, не обязательно прибегать к мнению эксперта по делам несовершеннолетних. В этой ситуации будет достаточно услышать мнение родителей мальчика о том, как у них получилось воспитать такого отзывчивого сына, узнать, что они думают о его поступке, почему он, не задумываясь о собственной безопасности, поспешил на помощь, не остался равнодушным и т.д.

Иллюстрация на обложке: shutterstock.com