Как не сойти с ума от новостей и поддержать близких

Сегодня многие обращаются к психологам с просьбой помочь справиться со стрессом и тревогой. Это не всем по карману. Но у каждого есть возможность постараться защитить себя и близких самостоятельно
Понять, что это надолго
Стресс — естественная реакция на экстраординарные обстоятельства, на то, что угрожает твоему привычному ощущению мира и что ты не можешь изменить. Большинство из нас уже столкнулись с таким состоянием в период пандемии, в той или иной степени. В том числе с тем, что стресс — не какое-то экстренное стремительное состояние, что речь идет о длительном процессе, с которым надо соотнести свою жизнь.
Главное, что надо понять: стресс — это нормально. Нормально испытывать непривычные в обычной жизни эмоции: страх, гнев, неуверенность, растерянность, чувство вины, отчаяние. Не надо этого бояться и стыдиться, это стандартная реакция. Главное — разобраться, что с этим делать.
Люди обычно реагируют на стресс тремя способами: бей, беги и замирай. Что это значит на практике?
Спонтанная реакция на стресс — ответная агрессия, она может выражаться в конкретных действиях, в словах, в создании атмосферы неприятия и конфликта. Бей! Скажем сразу, не самый эффективный способ, он не приводит к решению или внутреннему успокоению, только провоцирует ответную агрессию и усугубляет напряженность.
Второй вариант — бегство от проблем. Это может быть физическое перемещение в другое пространство или «бегство» в алкоголь. Также не выход — на краткий момент кажется, что проблемы отпускают, но довольно скоро они возвращаются и настигают с новой силой.
Третий способ — замереть и затаиться, спрятать голову в песок по-страусиному, но в этот момент сознание начинают переполнять эмоции, которые требуют выхода. И, будучи задавленными, могут провоцировать серьезные невротические нарушения и даже реальные болезни. Наш организм — единое целое и очень зависим от наших чувств.
Как быть?
Самое важное — признать, что мы испытываем стресс. Назвать его по имени. Назвать свои эмоции и переживания, даже если они нам кажутся невероятными и странными. Попытаться с ними «поговорить». Это не значит, что свое чувство страха или отчаяния следует пестовать и любовно взращивать, достаточно его зафиксировать, назвать по имени и трезво взвесить, какое место в вашей жизни занимает это переживание. Еще лучше — попытаться представить, в какой части тела «засело» это переживание, и попытаться его вывести мысленно за пределы вашего организма. На этот счет существует достаточное количество несложных техник, самое простое — представить свою проблему визуально и попытаться ее «выдохнуть». Мы живы, пока мы дышим, дыхание -— главный способ терапии. «Дышите глубже» — это великий принцип. Постарайтесь использовать дыхание для восстановления своего психического равновесия, лучший способ — ходить, считая шаги: три-четыре-пять шагов — вдох, и столько же — выдох. В интернете описано немало дыхательных практик, советую не использовать те, которые предполагают задержку дыхания — это тоже стресс, не надо его усугублять. Простая ходьба со счетом вдохов и выдохов — прекрасная профилактика и терапия стресса.
Считается, что идеальное средство — физические нагрузки, в частности, езда на велосипеде, особенно вдоль водного пространства. Но не надо чрезмерно нагружать свой организм, лучше давать себе небольшие, но регулярные нагрузки, не создавать чрезмерные. Ходьба перед сном вполне подойдет. Особенно важен при этом режим сна: сон в течение 8 часов, умеренное питание и распорядок дня.
Выйти из толпы и охранять свой внутренний мир
Агрессивные информационные потоки побуждают нас всех к эмоциональной реакции на события. Никто не может избежать их воздействия. Эмоциональный медийный нарратив побуждает нас присоединиться и ассоциироваться с той или иной его составляющей, в этом его задача. Мы вольно или невольно солидаризируемся с той или иной его составляющей, вовлекаемся в него, сопереживаем. При этом наше собственное восприятие замещается существующим нарративом, мы растворяемся в нем, становимся частью общего информационного эмоционального потока. Частью «толпы», как говорил почти сто лет назад социолог Гюстав Лебон. Разумное начало человека подавляется иррациональным массовым «сознанием толпы». ХХ век показал, как страшны эти механизмы. Мы живем в эру «виртуальной толпы», которая толкает нас на неожиданные для нас самих реакции и поступки. Современная «виртуальная толпа» предельно агрессивна. Она требует от нас однозначной реакции и действий. Самое главное: понять, что этому воздействию можно и нужно противостоять.
Выйти из-под ее влияния, сохранить свой внутренний мир, свободу суждения, свободу реакции на события. Не быть как все! Это можно сравнить с положением камня, который лежит посредине весеннего потока воды: он не увлекается потоком, он сохраняет самостоятельность. Да, это потребует некоторого внутреннего усилия. Но это единственный спасительный путь.
Самое важное в такой ситуации — сохранять трезвую голову, разум, внутреннее спокойствие и постараться дистанцироваться от эмоционального нарратива. В том числе травматического. Это не означает вашей холодности или безразличия. Ваша вовлеченность в эмоциональный нарратив не прибавит сил, но парализует вашу волю и ваш разум. Вы рискуете впасть в невроз и совершить необдуманные поступки, о которых потом будете сожалеть.
Только «выйдя из толпы», вы сможете реально оценить ситуацию, свои силы, сопоставить существующие риски со своими возможностями и принять правильное решение.
Очень важно при этом быть предельно честным с самим собой. Ясно понимать, что вы реально в силах сделать. Понимать границы компромисса, на который вы можете пойти. Не советовала бы также прятаться от проблем или принимать решения, которые чреваты глубоким внутренним конфликтом. При этом важно сохранять дистанцию между своим внутренним миром и агрессивным информационным воздействием.
Не вините себя за то, что вы не внутри травматического нарратива! Вы — вне. И ваша задача — сохранить трезвый разум и подумать о том, как вы можете помочь близким и самому себе. Важно думать о близких, о том, что вы им нужны в трезвом уме и спокойствии. Сохранение холодной головы — это не бездушие, это ваша ответственность перед собой и близкими, которым никто не поможет, кроме вас.
По возможности ограничьте взаимодействие с агрессивным или травматическим контентом. Ни в коем случае не смотрите новостную ленту или переписку в социальных сетях на ночь. Переключайтесь после просмотра новостей на рутинную механическую работу: уборку квартиры, приготовление пищи, расстановку книг, мойку машины, прогулку с собакой.
Очень помогают практики, связанные с рисованием. Если у вас дома есть краски и кисточка, потратьте несколько минут на то, чтобы изобразить на бумаге свое переживание — в форме пятна, геометрической фигуры, абстрактного сочетания красок, рисуйте до тех пор, пока вам не полегчает. Можно то же самое проделать с помощью обычной шариковой ручки и листа бумаги.
Расширяйте территорию добра
Вы не можете повлиять на развитие глобальных событий, но в силах усовершенствовать свой собственный мир и повседневность своих близких. Семья и дружеский круг — неиссякаемый источник энергии и психологической защиты. Радуйтесь друг другу, сохраняйте ритуалы, играйте или беседуйте с детьми. Слушайте их. Не обходите острые темы, но не позволяйте спорам отравить ваше совместное время и ваши отношения. Если у вас и ваших близких оказались разные взгляды на тот или иной вопрос, сосредоточьтесь в те часы, которые проводите вместе, на иных сюжетах. Никогда не превращайте спальню в место политического диспута!
Запомните: радоваться друг другу, радоваться ясному утру, красоте цветка, получать удовольствие от музыки или хорошего фильма в период стресса не только не стыдно, но и крайне важно, это означает, что вы живы, что вы открыты миру и добру, а значит, можете принести добро другим, что вы расширяете пространство добра. Эта энергия добра противостоит агрессивному нарративу на уровне вашего сознания, вашей семьи, вашего круга. Поделитесь ею с близкими. С другими людьми. Еще одно прекрасное терапевтическое средство, доступное всем, — это юмор.
Хорошо известно, что помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, волонтерство часто помогают справиться с собственными травматическими переживаниями. Многие активисты кризисных центров, организаций, помогающих беженцам и детям, сами в прошлом испытали травматический опыт. Однако для того, чтобы эффективно помогать другим, вам надо сначала самим накопить достаточно внутренних сил, преодолеть самые первые симптомы стресса и обрести внутреннюю устойчивость.
В любом случае не забывайте о том, что жизнь продолжается и пока вы живы и продолжаете дышать и мыслить, вы в состоянии не только решить собственные проблемы, но и помочь другим и в целом сделать окружающую действительность немного добрее и совершеннее.
Дышите глубже, считайте шаги и сохраняйте присутствие духа.