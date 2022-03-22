Как не сойти с ума от новостей и поддержать близких

Понять, что это надолго

Стресс — естественная реакция на экстраординарные обстоятельства, на то, что угрожает твоему привычному ощущению мира и что ты не можешь изменить. Большинство из нас уже столкнулись с таким состоянием в период пандемии, в той или иной степени. В том числе с тем, что стресс — не какое-то экстренное стремительное состояние, что речь идет о длительном процессе, с которым надо соотнести свою жизнь.

Главное, что надо понять: стресс — это нормально. Нормально испытывать непривычные в обычной жизни эмоции: страх, гнев, неуверенность, растерянность, чувство вины, отчаяние. Не надо этого бояться и стыдиться, это стандартная реакция. Главное — разобраться, что с этим делать.

Люди обычно реагируют на стресс тремя способами: бей, беги и замирай. Что это значит на практике?

Спонтанная реакция на стресс — ответная агрессия, она может выражаться в конкретных действиях, в словах, в создании атмосферы неприятия и конфликта. Бей! Скажем сразу, не самый эффективный способ, он не приводит к решению или внутреннему успокоению, только провоцирует ответную агрессию и усугубляет напряженность.

Второй вариант — бегство от проблем. Это может быть физическое перемещение в другое пространство или «бегство» в алкоголь. Также не выход — на краткий момент кажется, что проблемы отпускают, но довольно скоро они возвращаются и настигают с новой силой.

Третий способ — замереть и затаиться, спрятать голову в песок по-страусиному, но в этот момент сознание начинают переполнять эмоции, которые требуют выхода. И, будучи задавленными, могут провоцировать серьезные невротические нарушения и даже реальные болезни. Наш организм — единое целое и очень зависим от наших чувств.

Как быть?

Самое важное — признать, что мы испытываем стресс. Назвать его по имени. Назвать свои эмоции и переживания, даже если они нам кажутся невероятными и странными. Попытаться с ними «поговорить». Это не значит, что свое чувство страха или отчаяния следует пестовать и любовно взращивать, достаточно его зафиксировать, назвать по имени и трезво взвесить, какое место в вашей жизни занимает это переживание. Еще лучше — попытаться представить, в какой части тела «засело» это переживание, и попытаться его вывести мысленно за пределы вашего организма. На этот счет существует достаточное количество несложных техник, самое простое — представить свою проблему визуально и попытаться ее «выдохнуть». Мы живы, пока мы дышим, дыхание -— главный способ терапии. «Дышите глубже» — это великий принцип. Постарайтесь использовать дыхание для восстановления своего психического равновесия, лучший способ — ходить, считая шаги: три-четыре-пять шагов — вдох, и столько же — выдох. В интернете описано немало дыхательных практик, советую не использовать те, которые предполагают задержку дыхания — это тоже стресс, не надо его усугублять. Простая ходьба со счетом вдохов и выдохов — прекрасная профилактика и терапия стресса.