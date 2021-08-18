Как новичку начать зарабатывать в социальных сетях

С чего начать?

Заработок в интернете не требует какого-то особенного навыка, стажа или образования. Все, что потребуется начинающему специалисту, — это аккаунты в разных сетях с подписанными друзьями от 50 человек. Распространенные для работы сети — VK, Facebook, Twitter и другие.

Получить большие деньги новичку сразу вряд ли получится. Чаще всего смысл работы заключается в лайках, репостах и комментариях за деньги. Вы тратите максимум 30 секунд на одно действие, а зарабатываете на нем 2-3 рубля. В итоге час работы стоит от 150 рублей. За час работы в день за месяц можно получать от 4500 рублей. Прилагаешь чуть больше усилий и обретаешь свободу от родительских карманных расходов.

Эксперты Выберу.ру рекомендуют искать потенциальных работодателей через специальные сервисы.

Надежные сервисы для заработка на аккаунтах в соцсетях

Для того чтобы понять, как заработать денег своим трудом в интернете, попробуйте себя на предлагаемых биржах:

Smmka.ru

Подойдет обладателям аккаунтов в VKontakte, Facebook, YouTube. За одно задание платят в российской валюте — от 5 копеек за одно действие. Минимальная сумма для вывода денег — 15 рублей.

Cashbox.ru

Для владельцев аккаунтов VKontakte, Facebook и Twitter. Всегда очень много заданий, которые обновляются ежесекундно. Доход в иностранной валюте. Заработок от 0,02 у. е. за одно задание, такая же минимальная сумма для вывода дохода. Действует партнерская программа, согласно которой участник получает от 10% от своего дохода за каждого привлеченного пользователя.

Liked.ru

Одна из самых доходных бирж. Стоимость одного задания может достигать 20 рублей. Вывести деньги можно от 1 рубля.

Ssmmok-800bd.ru

Сотрудничает с VKontakte и Twitter. Одна из лучших площадок для старта в соцсетях. Очень много заданий, которых не придется ждать. Цена одного задания — от 16 копеек, вывод дохода — от 100 рублей. Привлекательная партнерская программа, которая платит 30% от заработка за каждого привлеченного пользователя.

V-like.ru

Пользователи сети VKontakte могут заработать от 25 копеек за одно действие, минимальная сумма вывода — 15 рублей. Отсутствует партнерская программа.

Vktarget.ru

Поддерживает отношения с пользователями всех социальных сетей. Хорошо платят, от 30 копеек за одно выполненное задание. Низкий порог минимальной суммы для вывода заработка — 50 рублей.

Sarafanka.ru

Работает только с пользователями VKontakte. Стоимость одного действия равна 10 копейкам. Высокий минимум вывода заработанных денег — 300 рублей, и дополнительная комиссия за эту же услугу в размере 30%.

Список сервисов и бирж не окончательный. Это лишь малая часть того, чем можно воспользоваться для начала заработка денег в социальных сетях. Портал Выберу.ру советует ознакомиться с каждым предполагаемым партнером, выбрать самые интересные для вас и попробовать заработать самостоятельно.

Такой вид деятельности не требует лицензий и дипломов. Как только вы научитесь монетизировать свои действия, можно приступать к другим видам заработка в интернете: таргет, smm, копирайтинг и т. д. Но это уже совсем другая история, которая потребует вложений в ваше развитие.