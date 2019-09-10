Как освещать национальные проекты: опыт «Янаульских зорь»

Вводные данные:

Среднеразовый тираж — 6740 экз.

Количество публикаций по проекту — 170

Число газетных полос формата А3 по проекту — 78

Периодичность — 2 выхода в неделю (24 газетных полосы).

Сумма федеральной поддержки - 621,1 тыс. рублей.

Срок реализации — 2017 год.

Проект был направлен главным образом на увеличение числа браков, рождаемости и уменьшение разводов через призму семейных ценностей и формирование тренда многодетности.

Для этого мы применили несколько направлений.

В газете подняли проблему демографии, рассказав о демографической ситуации и ее роли в социально-экономическом развитии общества, привлекли экспертов — публикации авторитетных мнений для формирования у жителей негативного отношения к гражданским бракам, разводам, бездетным семьям — материалы вызвали соответствующий отклик у читателей. Считаем, в том, что количество разводов с 144 в 2016 году сократилось до 135 в 2017-м, есть и заслуга «ЯЗ» — ряд материалов был посвящен формированию в семьях благоприятного климата, снятию напряженности в отношениях (на тематических страницах под рубрикой «Абажур»). Немного увеличилось и число зарегистрированных браков.

В ряде материалов разъяснение получили меры господдержки молодых семей, говорилось о возможностях улучшения жилищных условий, в частности, в публикациях о семьях, которые ею уже воспользовались. Благодаря стимулированию в том числе через газету «Янаульские зори», сайт и соцсети в 2017-м соцподдержку получили 56 семей (а это вкупе 23 млн рублей), тогда как в 2016 году их было 34.

К моменту старта проекта Янаульский район за последние три года имел отрицательную статистику по показателям «рождаемость», «смертность», «младенческая смертность» и входил по ним в число худших районов. В 2016 году число родов в районе уменьшилось на 26,6 процента. В газете мы посвятили ряд целевых полос, материалов с выступлениями врачей-специалистов центральной районной больницы, в том числе уделили внимание рискам абортов, мотивации на ведение здорового образа жизни и т.п. Роста рождаемости за период 2017 года, к сожалению, не наблюдается, однако динамика естественной убыли сокращена — до 10 процентов.

Газета продолжает работать в направлении развития и поддержания интереса к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой, спортом как у людей детородного возраста (а значит рождению у них здорового потомства), так и более взрослого населения. Публикации материалов об активных янаульцах подстегнуло многих жителей заняться спортом и физкультурой — все больше представителей как молодежи, так и занимается бегом, лыжами, к занятиям скандинавской ходьбой примкнуло еще большее количество пожилых.