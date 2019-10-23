Как себя вести, если тебя уже прижали к забору

21 октября журналистов «Новой газеты» вытолкнули с территории центра «Круглое Озеро» в Солнечногорском районе, расположенном неподалеку от деревни Мышецкое. Там должны были проводить запрещенную законом контактную притравку собак на лис. Сообщение об этом получил накануне руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких.

Прибывшие на место журналисты вызвали полицию и зашли на территорию «Круглого Озера» во время притравки. Их появление вызвало негативную реакцию со стороны посетителей кинологического центра и его руководства. Фотокорреспондента «Новой» Светлану Виданову ударили по камере и отняли пресс-карту, а у корреспондента Артема Распопова отобрали телефон и выбросили его за ворота.

В «Новой газете» появился материал «Охота на журналистов», в котором сообщаются подробности случившегося:

Сотрудники полиции, прибывшие к воротам центра, не стали вмешиваться и наблюдали за потасовкой по другую сторону закрытых ворот «Круглого Озера». После потасовки зоозащитников и журналистов вытолкнули за территорию станции. Спустя время было слышно, как за воротами проводят награждение собак, отличившихся в состоявшейся притравке. Некоторые посетители станции покидали ее территорию на автомобилях с заклеенными регистрационными номерами.

Этот инцидент вызвал много разных толков:

«Эта ситуация показала, что журналист вовсе не неприкосновенен».

«Если тебя уже прижали к забору, то лучше выполнять все требования агрессора, а не трясти у него перед носом пресс-картой».

«Есть журналисты, которые постоянно пытаются всем рассказать о своих правах — и если это еще срабатывает на полицейских, то психопатов это может только разозлить».

За комментариями мы обратились в Союз журналистов Москвы.