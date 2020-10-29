Как учат будущих рекламистов на Воронежском журфаке

Екатерина Курганова, доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики ВГУ, куратор ООП «Реклама и связи с общественностью», рассказала ЖУРНАЛИСТУ о подготовке рекламистов и пиарщиков
В 2018 году в рамках подготовки магистерской диссертации с моей студенткой мы проводили экспертный опрос воронежских специалистов в области коммуникаций, где один из вопросов был связан с необходимостью профильного образования для рекламистов и пиарщиков. Так вот треть респондентов тогда уверенно заявили, что образование у специалистов по коммуникациям должно быть профильным. Я с ними согласна, считаю, что профильное образование для рекламиста, если не необходимо, то точно целесообразно. Его наличие — надежный фундамент для дальнейшей практической деятельности.
Почему? Во-первых, в ходе обучения студент развивает навыки системного критического мышления, умения работать в команде, лидерства, креативности. Во-вторых, оно дает комплексное представление, о том, что из себя представляет реклама, в чем ее отличия от смежных сфер деятельности (журналистики, PR, маркетинга), какие технологии и инструменты используются в этой области. В-третьих, рекламист должен обладать знаниями в области маркетинга, менеджмента, психологии, социологии. Эти дисциплины есть в учебных планах направления «Реклама и связи с общественностью». Другое дело, что качественное обучение такой профессии должно быть практико-ориентированным, предполагать не только знакомство с теорией, но и решение конкретных кейсов, разработку и реализацию как учебных проектов, так и рекламных и СО-кампаний в соответствии с техническими заданиями реальных клиентов.
Направление «Реклама и связи с общественностью» уже в названии демонстрирует объединение двух сфер деятельности. Хотя еще не так давно эти специальности преподавались отдельно, позже было решено их преподавать вместе. На мой взгляд, у такого подхода есть как сильные, так и слабые стороны. Главным плюсом является то, что у студентов появляется возможность более широкого выбора будущего места профессиональной деятельности. Работу им смогут предложить уже не только компании, заинтересованные в продвижении своих товаров и услуг, но и госструктуры, некоммерческие организации, культурные объекты. Главное опасение, чтобы при подготовке такого специалиста по коммуникациям широта не подменила глубину теоретических знаний и практических навыков.
Во многом место будущей работы студента зависит и от выбранной специализации, которая, как правило, соответствует профилю вуза, факультета. Так, у нас на журфаке в бакалавриате актуальна специализация «Реклама и связи с общественностью в СМИ». В магистратуре одно время реализовывалась программа «Реклама и связи с общественностью в туризме», но из-за сокращения количества бюджетных мест сейчас пока набор на нее не производим. Сегодня часто звучит вопрос: реклама ближе к журналистике или к бизнесу? На мой взгляд, реклама тесно связана как с журналистикой, так и с бизнесом. Именно поэтому направление «Реклама и связи с общественностью» органично вписывается в образовательный процесс как журфаков, так и экономических факультетов. В чем-то реклама более близка журналистике, в чем-то — бизнесу.
Так, например, социальная реклама ближе к журналистике. Их объединяют в первую очередь такие ключевые задачи, как привлечение внимания общества к значимым социальным проблемам, активизация выработки путей их решения, трансформация поведенческой модели общества. У журналистики и рекламы много общего не только в приемах создания продукта их деятельности, но и способах воздействия на аудиторию.
Что касается коммерческой рекламы, то здесь реклама близка как журналистике, так и бизнесу. При разработке и продвижении продукта для рекламиста важны качества, присущие как профессиональному журналисту, так и хорошему бизнесмену. Именно поэтому нередко специалисты с базовым журналистским или экономическим образованием успешно проявляют себя в рекламе и PR.
Для рекламиста важны способность к творческому и образному мышлению, умение правильно понимать и оценивать информацию, хорошо излагать мысли (устно и письменно), копирайтерские, презентационные, дизайнерские навыки. Востребованы в рекламе и так называемые бизнес-компетенции: умение анализировать рынок, проводить маркетинговые исследования, оценивать коммерческую эффективность рекламной кампании. Большое значение для успешной профессиональной деятельности рекламиста имеют и такие качества, как готовность быть лидером, креативность, умение принимать ответственные решения и успешно работать в команде (так называемые soft skills). Кстати, в рамках уже упоминавшегося мной опроса воронежских экспертов в области рекламы и PR в топ-3 компетенций вошли обучаемость, рефлексивность и внимательность
Упомянутые выше ключевые профессиональные компетенции специалистов по коммуникациям формируются у студентов уже на начальных курсах в ходе знакомства с базовыми дисциплинами учебного плана направления «Реклама и связи с общественностью». К ним относятся основы рекламы, теории коммуникации, СО, брендинг, медиаэкономика, медиарилейшнз и другие. В их рамках у студентов развиваются навыки, связанные с выбором эффективных приемов и средств создания и продвижения продукта, реализацией алгоритмов рекламных и СО-кампаний, организацией работы рекламного/СО-агентства и так далее. Все эти компетенции отвечают запросам рынка рекламы и PR. Но их развитие у студентов в полной мере в соответствии с запросами отрасли, как я уже отмечала, возможно лишь при практикоориентированном подходе к обучению.
Мы на журфаке реализуем его, во-первых, используя различные формы работы со студентами: встречи, мастер-классы, экскурсии на производство, семинары с участием практиков. В рамках таких занятий нередко студентам удается поработать с реальными, а не учебными кейсами, что позволяет им видеть, как результаты их деятельности могут быть внедрены в практику.
В прошлом учебном году одним из таких заказчиков, по ТЗ которого студентами было подготовлено несколько проектов, стал ИЦ «Бирюч» (компания «ЭФКО»).
В рамках некоторых профессиональных дисциплин при изучении отдельных тем практикуется подход «от практики к теории». Например, студенты могут изучать конкретные кейсы компаний по поведению в кризисных ситуациях, ведению переговорного процесса с заинтересованными сторонами, формированию имиджевой стратегии, проводить тщательный анализ их действий и на его основе вырабатывать собственные рекомендации еще до знакомства с теоретическими источниками. Активно внедряются в обучение и игровые технологии: веб-квесты, викторины, игры с двумя финалами и др. Во-вторых, активно сотрудничаем с базами стажировки/практики, которыми традиционно становятся коммуникационные, креативные, брендинговые, рекламные и PR‑агентства, пресс-службы предприятий и организаций, рекламные службы СМИ, маркетинговые, рекламные и PR‑отделы предприятий и т. д. Например, мы взаимодействуем с администрацией Воронежской области, Воронежской облдумой, ООО «ДСК», региональными отделениями политических партий («Единая Россия», «Справедливая Россия»), Центрально-Черноземным банком Сбербанка РФ. В последнее время все чаще студенты выбирают для прохождения стажировок не только региональные площадки, но и столичные агентства – АСК «Никколо М», КГ «Гуров и партнеры» и другие.
Студенты не только проходят практику и стажировку в воронежских и столичных коммуникационных агентствах, но и нередко уже во время учебы трудоустраиваются на неполный рабочий день. А после выпуска иногда создают уже собственные рекламные агентства или вырастают до позиций исполнительных директоров в существующих коммуникационных компаниях. Например, наша выпускница Анастасия Загорская (Махмудова), получив еще экономическое образование, решилась на создание собственного агентства маркетинговых коммуникаций Orangerie, магистр Вероника Косых стала заместителем генерального директора коммуникационного агентства ФРОС Region PR.
В-третьих, важно отметить активное вовлечение практиков в процесс обучения. Некоторые из них читают учебные курсы в соответствии со своей специализацией. Так, дисциплину «Регулирование в маркетинговых коммуникациях» ведет заместитель руководителя УФАС по Воронежской области, ряд курсов на СПО «Реклама» читает владелец рекламного агентства. Приглашенные практики выступают в роли реальных заказчиков коммуникационных проектов, оценивают подготовку студентов в качестве членов государственных аттестационных комиссий, проводят экспертную оценку образовательных программ, являются членами жюри профессиональных конкурсов и молодежного фестиваля рекламы «FROG». Нередко практики выступают с мастер-классами по тематике дисциплины. Так, например, в прошлом учебном году в рамках только одного курса «Геймификация в рекламе и СО» прошло несколько мастер-классов от потенциальных работодателей: генерального директора и руководителя маркетингового направления ведущих IT-компаний города, владельца креативного маркетингового агентства, которые рассказали, как внедряют игровые технологии в текущие бизнес-процессы и подготовку проектов для заказчиков.
Реализация практикоориентированного подхода позволяет нам готовить успешных и востребованных специалистов в первую очередь для регионального рынка рекламных и СО-услуг. У наших выпускников есть выбор места будущего трудоустройства. Только в Воронеже примерно две сотни коммуникационных агентств, как полного цикла, так и имеющих более узкую специализацию, включая рекламные и PR-отделы СМИ. Конечно, пандемия уже внесла и еще внесет свои коррективы в эту цифру. Наиболее известными являются Маrketing Drive (маркетинг), Red Collar (дизайн), Big Event (организация мероприятий), Vimotion Production (видео-продакшн), VarioBrands (брендинг). Многие агентства участвуют не только в региональных тендерах, но и в столичных, периодически входят в рейтинг лучших рекламных/коммуникационных агентств России. Среди ключевых трендов воронежского коммуникационного рынка можно отметить его зависимость от развития региональной экономики и тенденцию ухода его игроков от узкой специализации к более широкому профилю предоставления услуг клиентам, уже не только в сфере рекламы, но и PR, маркетинга, организации мероприятий. И это еще один довод в пользу объединения направлений «Реклама» и «Связи с общественностью». Кстати, в ходе уже упомянутого мной экспертного опроса мы также выявили, что у рекламы и PR в Воронеже женское лицо. Социально-демографический портрет воронежского практика рекламы и PR — замужняя женщина 35 лет, имеющая высшее образование по специальности «Реклама и связи с общественностью».
Воронежская область — инвестиционно привлекательный регион. И хоть воронежский рекламный рынок еще достаточно молод, он динамично развивается, ориентируясь на столичные тенденции, насколько это возможно в сложившихся условиях.