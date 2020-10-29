Как учат будущих рекламистов на Воронежском журфаке

В 2018 году в рамках подготовки магистерской диссертации с моей студенткой мы проводили экспертный опрос воронежских специалистов в области коммуникаций, где один из вопросов был связан с необходимостью профильного образования для рекламистов и пиарщиков. Так вот треть респондентов тогда уверенно заявили, что образование у специалистов по коммуникациям должно быть профильным. Я с ними согласна, считаю, что профильное образование для рекламиста, если не необходимо, то точно целесообразно. Его наличие — надежный фундамент для дальнейшей практической деятельности.

Почему? Во-первых, в ходе обучения студент развивает навыки системного критического мышления, умения работать в команде, лидерства, креативности. Во-вторых, оно дает комплексное представление, о том, что из себя представляет реклама, в чем ее отличия от смежных сфер деятельности (журналистики, PR, маркетинга), какие технологии и инструменты используются в этой области. В-третьих, рекламист должен обладать знаниями в области маркетинга, менеджмента, психологии, социологии. Эти дисциплины есть в учебных планах направления «Реклама и связи с общественностью». Другое дело, что качественное обучение такой профессии должно быть практико-ориентированным, предполагать не только знакомство с теорией, но и решение конкретных кейсов, разработку и реализацию как учебных проектов, так и рекламных и СО-кампаний в соответствии с техническими заданиями реальных клиентов.

Направление «Реклама и связи с общественностью» уже в названии демонстрирует объединение двух сфер деятельности. Хотя еще не так давно эти специальности преподавались отдельно, позже было решено их преподавать вместе. На мой взгляд, у такого подхода есть как сильные, так и слабые стороны. Главным плюсом является то, что у студентов появляется возможность более широкого выбора будущего места профессиональной деятельности. Работу им смогут предложить уже не только компании, заинтересованные в продвижении своих товаров и услуг, но и госструктуры, некоммерческие организации, культурные объекты. Главное опасение, чтобы при подготовке такого специалиста по коммуникациям широта не подменила глубину теоретических знаний и практических навыков.

Во многом место будущей работы студента зависит и от выбранной специализации, которая, как правило, соответствует профилю вуза, факультета. Так, у нас на журфаке в бакалавриате актуальна специализация «Реклама и связи с общественностью в СМИ». В магистратуре одно время реализовывалась программа «Реклама и связи с общественностью в туризме», но из-за сокращения количества бюджетных мест сейчас пока набор на нее не производим. Сегодня часто звучит вопрос: реклама ближе к журналистике или к бизнесу? На мой взгляд, реклама тесно связана как с журналистикой, так и с бизнесом. Именно поэтому направление «Реклама и связи с общественностью» органично вписывается в образовательный процесс как журфаков, так и экономических факультетов. В чем-то реклама более близка журналистике, в чем-то — бизнесу.

Так, например, социальная реклама ближе к журналистике. Их объединяют в первую очередь такие ключевые задачи, как привлечение внимания общества к значимым социальным проблемам, активизация выработки путей их решения, трансформация поведенческой модели общества. У журналистики и рекламы много общего не только в приемах создания продукта их деятельности, но и способах воздействия на аудиторию.

Что касается коммерческой рекламы, то здесь реклама близка как журналистике, так и бизнесу. При разработке и продвижении продукта для рекламиста важны качества, присущие как профессиональному журналисту, так и хорошему бизнесмену. Именно поэтому нередко специалисты с базовым журналистским или экономическим образованием успешно проявляют себя в рекламе и PR.

Для рекламиста важны способность к творческому и образному мышлению, умение правильно понимать и оценивать информацию, хорошо излагать мысли (устно и письменно), копирайтерские, презентационные, дизайнерские навыки. Востребованы в рекламе и так называемые бизнес-компетенции: умение анализировать рынок, проводить маркетинговые исследования, оценивать коммерческую эффективность рекламной кампании. Большое значение для успешной профессиональной деятельности рекламиста имеют и такие качества, как готовность быть лидером, креативность, умение принимать ответственные решения и успешно работать в команде (так называемые soft skills). Кстати, в рамках уже упоминавшегося мной опроса воронежских экспертов в области рекламы и PR в топ-3 компетенций вошли обучаемость, рефлексивность и внимательность