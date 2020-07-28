Как за последние 20 лет ужесточились уголовные преследования журналистов

РБК проанализировал данные о делах, возбужденных в отношении журналистов в России, и выяснил, что их количество растет из года в год.

В 1997-2015 годах в течение года в уголовных преступлениях обвиняли не более пяти сотрудников СМИ. С 2016 года это число начало расти, в 2018 году были заведены дела на девятерых журналистов, а в течение 2019 года — уже на 16. В том числе — на корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и псковскую журналистку Светлану Прокопьеву. С начала 2020 года в России возбуждены дела в отношении минимум трех бывших и действующих журналистов: бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова (госизмена), издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (о неуведомлении о двойном гражданстве) и корреспондента «Репортер-НН» Александра Пичугина (фейк о коронавирусе).

По меньшей мере 20 журналистов обвинили в клевете, 15 в вымогательстве, 11 в оскорблении. Журналистов также преследовали за нарушения террористических статей, экстремистских, наркотических, применение насилия в отношении представителя власти.

За последние 20 лет около 45 журналистов обвинили в преступлениях из-за их публикаций, более 30 столкнулись с обвинениями в преступлениях, не связанными с текстами или высказываниями.

С 1997 года минимум 21 журналист получил реальный тюремный срок, семерых оправдал суд, еще в 11 случаях дела прекратили на стадии следствия. Сейчас в России расследуется не менее 15 уголовных дел в отношении журналистов.

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова считает, что увеличение числа преследований журналистов связано с изменением отношения государства и спецслужб к информации и сейчас с их стороны происходит демонизация информационной сферы.

Иллюстрация: shutterstock.com