Какую магистратуру выбрать журналисту?

Студенты третьего курса бакалавриата заранее могут подготовить себя к поступлению в магистратуру, чтобы продолжить развиваться или открыть в себе новые таланты по выбранной специальности.

В этом материале ЖУРНАЛИСТ собрал интересные направления ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга, которые усовершенствуют навыки по журналистике, издательскому делу, филологии или редактуре.

1. Издательские проекты в креативных индустриях

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Гуманитарный институт СПбПУ)

Бюджетных мест — 15

Коммерция — 200 000 р./год

2. Управление контентом и медиапроектами

Центр онлайн-образования «Нетология» (Факультет магистратуры Центра онлайн-образования «Нетология»)

Бюджетных мест — 15

Коммерция — 250 000 р./год

3. Издательские стратегии в медиапространстве

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (Высшая школа печати и медиатехнологий СПбГУПТД)

Бюджетных мест — нет

Коммерция от 74 600 р./год

4. Филологическое обеспечение СМИ

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (Филологический факультет Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина)

Бюджетных мест — 27

Коммерция — 263 000 р./год

5. Русский язык в различных сферах коммуникации

Московский педагогический государственный университет (Институт филологии МПГУ)

Бюджетных мест — 20

Коммерция — 263 000 р./год

6. Медиасловесность

Московский педагогический государственный университет (Институт филологии МПГУ)

Бюджетных мест — 16

Коммерция — 263 000 р./год

7. Мультимедийная журналистика

Московский государственный гуманитарно-экономический университет (Факультет социологии и журналистики МГГЭУ)

Бюджетных мест — 35

Коммерция от 130 000 р./год

8. Журналистика больших данных

Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)

Бюджетных мест — 20

Коммерция — 263 950 р./год

9. Современная международная журналистика

Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)

Бюджетных мест — нет

Коммерция — 263 950 р./год

10. Организация информационного производства

Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)

Бюджетных мест — нет

Коммерция — 263 950 р./год

11. Глобальные и цифровые медиа / Global and digital media (на английском языке)

Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)

Бюджетных мест — нет

Коммерция — 263 950 р./год

12. Международная журналистика

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России

Бюджетных мест — 17

Коммерция — 436 000 р./год

13. Медиабрендинг в цифровых форматах

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Институт «Первая Академия Медиа» РЭУ им Г.В. Плеханова)

Бюджетных мест — 12

Коммерция — 350 000 р./год

14. Управление современными медиапроектами

Российский государственный социальный университет (Факультет коммуникативного менеджмента РГСУ)

Бюджетных мест — 10

Коммерция — 62 000 р./год

15. Современная медиапублицистика

Российский государственный гуманитарный университет (Институт массмедиа РГГУ)

Бюджетных мест — 9

Коммерция — 276 600 р./год

16. Международная журналистика и современные медиакоммуникации

Российский государственный гуманитарный университет (Институт массмедиа РГГУ)

Бюджетных мест — нет

Коммерция — 91 800 р./год

17. Филологические основы редактирования и критики

Санкт-Петербургский государственный университет (Филологический факультет СПбГУ)

Бюджетных мест — 10

Коммерция — 257 300 р./год

18. Визуальные коммуникации в журналистике и рекламе

Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)

Бюджетных мест — 7

Коммерция — 268 200 р./год

19. Журналистика и культура общества

Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)

Бюджетных мест — 7

Коммерция — 255 700 р./год

20. Медиатекст в массовых коммуникациях

Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)

Бюджетных мест — 7

Коммерция — 268 200 р./год

21. Профессиональная речевая деятельность в массмедиа

Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)

Бюджетных мест — 5

Коммерция — 210 600 р./год

Обучение никогда не бывает лишним, поэтому выберите наиболее подходящий лично для вас вариант очной, заочной или онлайн магистратуры!

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