Какую магистратуру выбрать журналисту?

Подборка направлений в московских и петербургских ВУЗах
Студенты третьего курса бакалавриата заранее могут подготовить себя к поступлению в магистратуру, чтобы продолжить развиваться или открыть в себе новые таланты по выбранной специальности.
В этом материале ЖУРНАЛИСТ собрал интересные направления ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга, которые усовершенствуют навыки по журналистике, издательскому делу, филологии или редактуре.
1. Издательские проекты в креативных индустриях
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Гуманитарный институт СПбПУ)
Бюджетных мест — 15
Коммерция — 200 000 р./год
2. Управление контентом и медиапроектами
Центр онлайн-образования «Нетология» (Факультет магистратуры Центра онлайн-образования «Нетология»)
Бюджетных мест — 15
Коммерция — 250 000 р./год
3. Издательские стратегии в медиапространстве
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (Высшая школа печати и медиатехнологий СПбГУПТД)
Бюджетных мест — нет
Коммерция от 74 600 р./год
4. Филологическое обеспечение СМИ
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (Филологический факультет Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина)
Бюджетных мест — 27
Коммерция — 263 000 р./год
5. Русский язык в различных сферах коммуникации
Московский педагогический государственный университет (Институт филологии МПГУ)
Бюджетных мест — 20
Коммерция — 263 000 р./год
Московский педагогический государственный университет (Институт филологии МПГУ)
Бюджетных мест — 16
Коммерция — 263 000 р./год
7. Мультимедийная журналистика
Московский государственный гуманитарно-экономический университет (Факультет социологии и журналистики МГГЭУ)
Бюджетных мест — 35
Коммерция от 130 000 р./год
8. Журналистика больших данных
Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)
Бюджетных мест — 20
Коммерция — 263 950 р./год
9. Современная международная журналистика
Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)
Бюджетных мест — нет
Коммерция — 263 950 р./год
10. Организация информационного производства
Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)
Бюджетных мест — нет
Коммерция — 263 950 р./год
11. Глобальные и цифровые медиа / Global and digital media (на английском языке)
Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)
Бюджетных мест — нет
Коммерция — 263 950 р./год
12. Международная журналистика
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России
Бюджетных мест — 17
Коммерция — 436 000 р./год
13. Медиабрендинг в цифровых форматах
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Институт «Первая Академия Медиа» РЭУ им Г.В. Плеханова)
Бюджетных мест — 12
Коммерция — 350 000 р./год
14. Управление современными медиапроектами
Российский государственный социальный университет (Факультет коммуникативного менеджмента РГСУ)
Бюджетных мест — 10
Коммерция — 62 000 р./год
15. Современная медиапублицистика
Российский государственный гуманитарный университет (Институт массмедиа РГГУ)
Бюджетных мест — 9
Коммерция — 276 600 р./год
16. Международная журналистика и современные медиакоммуникации
Российский государственный гуманитарный университет (Институт массмедиа РГГУ)
Бюджетных мест — нет
Коммерция — 91 800 р./год
17. Филологические основы редактирования и критики
Санкт-Петербургский государственный университет (Филологический факультет СПбГУ)
Бюджетных мест — 10
Коммерция — 257 300 р./год
18. Визуальные коммуникации в журналистике и рекламе
Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)
Бюджетных мест — 7
Коммерция — 268 200 р./год
19. Журналистика и культура общества
Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)
Бюджетных мест — 7
Коммерция — 255 700 р./год
20. Медиатекст в массовых коммуникациях
Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)
Бюджетных мест — 7
Коммерция — 268 200 р./год
21. Профессиональная речевая деятельность в массмедиа
Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)
Бюджетных мест — 5
Коммерция — 210 600 р./год
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