Какую магистратуру выбрать журналисту?

Подборка направлений в московских и петербургских ВУЗах

Студенты третьего курса бакалавриата заранее могут подготовить себя к поступлению в магистратуру, чтобы продолжить развиваться или открыть в себе новые таланты по выбранной специальности.

В этом материале ЖУРНАЛИСТ собрал интересные направления ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга, которые усовершенствуют навыки по журналистике, издательскому делу, филологии или редактуре. 

 

1.   Издательские проекты в креативных индустриях

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Гуманитарный институт СПбПУ)

 Бюджетных мест — 15 

 Коммерция — 200 000 р./год

 

2.   Управление контентом и медиапроектами 

Центр онлайн-образования «Нетология» (Факультет магистратуры Центра онлайн-образования «Нетология»)

Бюджетных мест — 15 

Коммерция — 250 000 р./год

 

3.   Издательские стратегии в медиапространстве 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (Высшая школа печати и медиатехнологий СПбГУПТД)

Бюджетных мест — нет

Коммерция от 74 600 р./год

 

4.   Филологическое обеспечение СМИ

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (Филологический факультет Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина)

Бюджетных мест — 27 

Коммерция — 263 000 р./год

 

5.   Русский язык в различных сферах коммуникации 

Московский педагогический государственный университет (Институт филологии МПГУ)

Бюджетных мест — 20 

Коммерция — 263 000 р./год

 

6.   Медиасловесность 

Московский педагогический государственный университет (Институт филологии МПГУ)

Бюджетных мест — 16 

Коммерция — 263 000 р./год

 

7.   Мультимедийная журналистика 

Московский государственный гуманитарно-экономический университет (Факультет социологии и журналистики МГГЭУ)

Бюджетных мест — 35

Коммерция от 130 000 р./год

 

8.   Журналистика больших данных 

Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)

Бюджетных мест — 20 

 Коммерция — 263 950 р./год

 

9.   Современная международная журналистика 

Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)

Бюджетных мест — нет 

Коммерция — 263 950 р./год

 

10.   Организация информационного производства 

Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)

Бюджетных мест — нет

Коммерция — 263 950 р./год

 

11.   Глобальные и цифровые медиа / Global and digital media (на английском языке) 

Российский университет дружбы народов (Филологический факультет РУДН)

Бюджетных мест — нет

Коммерция — 263 950 р./год

 

12.   Международная журналистика 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 

Бюджетных мест — 17 

Коммерция — 436 000 р./год

 

13.   Медиабрендинг в цифровых форматах 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Институт «Первая Академия Медиа» РЭУ им Г.В. Плеханова)

Бюджетных мест — 12 

Коммерция — 350 000 р./год

 

14.   Управление современными медиапроектами 

Российский государственный социальный университет (Факультет коммуникативного менеджмента РГСУ) 

Бюджетных мест — 10

Коммерция — 62 000 р./год

 

15.   Современная медиапублицистика 

Российский государственный гуманитарный университет (Институт массмедиа РГГУ)

Бюджетных мест — 9 

Коммерция — 276 600 р./год

 

16.   Международная журналистика и современные медиакоммуникации 

Российский государственный гуманитарный университет (Институт массмедиа РГГУ)

Бюджетных мест — нет 

Коммерция — 91 800 р./год

 

17.   Филологические основы редактирования и критики 

Санкт-Петербургский государственный университет (Филологический факультет СПбГУ)

Бюджетных мест — 10 

Коммерция — 257 300 р./год

 

18.   Визуальные коммуникации в журналистике и рекламе 

Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)

Бюджетных мест — 7 

Коммерция — 268 200 р./год  

 

19.   Журналистика и культура общества 

Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)

Бюджетных мест — 7

Коммерция — 255 700 р./год

 

20.   Медиатекст в массовых коммуникациях 

Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)

Бюджетных мест — 7

Коммерция — 268 200 р./год

 

21.   Профессиональная речевая деятельность в массмедиа 

Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ)

Бюджетных мест — 5 

Коммерция — 210 600 р./год

 

Обучение никогда не бывает лишним, поэтому выберите наиболее подходящий лично для вас вариант очной, заочной или онлайн магистратуры! 

Иллюстрация на обложке: shutterstock.com
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