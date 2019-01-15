Калмыцкие СМИ выиграли грант Союза журналистов России

Редакция сайта РИА «Калмыкия», национальный телеканал «Хамдан» и газета Лаганского района «Приморские известия», входящие в состав медиахолдинга РИА «Калмыкия», получили грант Союза журналистов России.

Общая сумма вознаграждения — 165 тысяч рублей.

Председатель Союза журналистов Калмыкии Санал Шавалиев на брифинге для журналистов республиканских СМИ 11 января рассказал, что Союз журналистов России рассматривает возможность грантовой поддержки для молодых журналистов, реализующих социально-значимые проекты. В этой связи он призвал молодых корреспондентов республики активнее вступать в ряды СЖК.

Шавалиев также напомнил, что в 2018 году при поддержке Союза журналистов России ряд ветеранов калмыцкой печати получили материальную помощь.

Источник и фото: РИА «Калмякия»