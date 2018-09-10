Настоящее и будущее национальных СМИ Кавказа

Главред аварской газеты «Хакикат» Али Камалов о настоящем и будущем национальных СМИ Северного Кавказа
Развернувшиеся в прессе дискуссии о целесообразности обязательного изучения родных языков вызвали настоящий переполох в регионах, усмотревших в новой норме законопроекта, рассматриваемого в Госдуме, прямое нарушение существующей языковой политики. После изрядной трепки со стороны регионов жесткие формулировки сменили на более уклончивые, но это не меняет сути закона, обрекающего языки народов России на «факультативное» существование. Проблема явно задела за живое национальные республики, давно встревоженные утратой языковых традиций. Какова ситуация в многонациональном Дагестане, где традиционность уклада, обычаи, носителями которых являются современные горцы, — бесценный пласт лингвистической культуры, вмещающий в себя особую горскую идентичность, сохраняющую в языковой семантике бесценные сведения о предках? Вопрос этот мы адресовали председателю Союза журналистов Дагестана, главному редактору аварской газеты «Хакикат» Али Камалову.
— Али Ахмедович, какова ситуация с национальными СМИ Дагестана, Северного Кавказа в целом?
— Даже если я скажу, что ситуация с родными языками относительно благополучная, это будет неправдой. Более того, она критична и вызывает тревогу внутри самого Дагестана. Мы ведь не монорегион, хотя даже в этом случае язык катастрофически беднеет, теряя образность, богатство языковых красок. Сюда прибавьте отток населения, мощные миграционные процессы, поглощающие языки, идентичность и превращающие людей в некую субстанцию, со временем обретающую психологию «человека мира». Естественный ли это процесс? Не знаю. Но в одном уверен: нам завещано предками сохранять языки, передавая из поколения в поколение культурный код земли, на которой мы родились. Много говорят о глобализации — так вот, я прекрасно осознаю, что бороться со стихийным бедствием невозможно. Ему можно только противостоять, пытаясь сохранить то главное, что есть у человечества: культуру, самобытность, национальную идентификацию, накопленные за много веков уникальные письменные, исторические источники, произведения, вошедшие в сокровищницу мирового искусства. У малых народов не менее богатое культурное наследие, чем у больших. Тем ценнее каждая крупинка золотоносного песка, цена которого остается высокой всегда.
Согласитесь, читая иной раз рукописные литературные произведения, записанные много веков назад, диву даешься глубине философской мысли, богатству интонационных красок автора. И каждое из них не просто поэтическое или прозаическое произведение, но и прежде всего документ, передающий настроение эпохи, психологию народа, многовековой облик мироустройства. Помните, у Р. Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет…» Это послание потомкам, веку грядущему, разобщенному в всполохе катаклизмов, утрате идентичности, вселенской миграции. Можно ли остановить этот процесс? Я оптимист и стараюсь не сгущать краски. Но уверен, что родные языки должны находиться под постоянным присмотром, их необходимо пропагандировать, поддерживать, издавать талантливых поэтов, писателей, пишущих на родных языках. Существует немало трудностей, с которыми связано издание национальной прессы. И правда в том, что сегодня подход к изучению родных языков — формальный. Не хватает педагогов родных языков, средств на издание учебных пособий, практически исчезла переводческая школа, а значит, национальный автор закупорен в собственной оболочке. Его художественный талант не находит выхода на иноязычного читателя, он теряется, остается безымянным для человечества.
Вспомним, какое внимание уделялось национальной литературе прежде. Дагестанские поэты и писатели, обретшие мировую известность, были выпестованы в колыбели большой российской, советской литературы. Что же происходит сегодня? Из языка уходит живое слово, обогащающее миллионами оттенков его значение, передающее красоту родного языка, его метафоричность, значимость слова, раскрывающего подлинный талант мастера, добившегося силой слова подлинного успеха у читателя, живущего на разных концах Земли. Как же живут национальные СМИ? Не буду скрывать, они влачат нищенское существование. И для того, чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по редакционным кабинетам. И дело даже не в столько крайне низкой зарплате журналистов, никудышной материально-технической базе, а в том, что национальная пресса находится на отшибе, ее подкармливают, чтобы не умерла с голода и едва дышала. Но ведь если мы бесконечно повторяем слова о национальной идентичности, то языки должны динамично развиваться, а языковая практика — находиться в лексиконе ребенка. Начиная с пеленок, ребенок должен жить в языковой среде: дома, слушая национальное радио, взрослея, читая национальные газеты и журналы, изучая языки в школе для создания языковой среды. Популяризация родных языков должна стать визитной карточкой школы, вуза, национальных СМИ. И хотя бы поэтому они нуждаются в особой поддержке и внимании. Говорю об этом не как редактор, а как человек, болеющий душой за родные языки, переживающий за молодое поколение.
— Хотелось бы уточнить, каково значение прессы в развитии языков, диалоге поколений?
— Как я уже говорил, сегодня национальные издания находятся в сложном положении. От нас если и не требуют сократить периодичность изданий, количество полос, сотрудников, но загнали в прокрустово ложе, в котором невозможно ноги вытянуть, разве что только топором отрубить. Как заниматься творчеством, не ощущая внимание власти к существующим в республике проблемам? Тиражи печатных изданий ничтожно малы, с трудом реализуются интернет-проекты на языках народов Кавказа. Национальная пресса не получает должной поддержки от государства, несмотря на то что существует программа поддержки национальных культур. Хотя газета на национальном языке является не только источником информации, но и своеобразным языковым всеобучем. Огромное значение национальные издания как источник информации имеют для молодежной аудитории, учитывая степень радикализации части молодежи, ориентированной на ближневосточные информканалы. В этом случае газета для них как глоток свежего воздуха, отрезвляющая горячие головы, четко и пристрастно расставляющая акценты, стремящаяся вовлечь подрастающее поколение в сетевой ресурс национальных изданий.
Молодежная аудитория растет. Мы это видим. И стремимся писать на востребованные нашим читателем темы. Это, как правило, социальные проблемы, вовлечение молодежи в проектную деятельность. В спектре газетных публикаций — вопросы культуры, просвещения, здравоохранения. Все это находится под пристальным вниманием журналистов, выполняющих свою работу за символическую плату. Как практик, объездивший все северокавказские республики, трезво оцениваю схожесть проблем, реальную картину положения вещей. Она везде типичная. И каждый из моих коллег говорит о необходимости внесения в аттестат выпускника общеобразовательной школы итоговой оценки по родным языкам, создания художественных, документальных фильмов о национальных героях, древнем эпосе и дне сегодняшнем, популярных обучающих программ, развитии норм литературных языков. Вот у нас вроде сдвинулось что-то с места, и республика взялась за инициирование закона о языках. Но как только дело пошло, Госдума решила прокатить родные языки, сведя их роль к факультативному изучению. После громогласных скандалов законодатели вроде и изменили формулировку, но суть закона осталась прежней. Очень надеюсь на благоразумие депутатов, твердость позиции регионов в таком важном для каждого из нас деле.
Многие вопросы национальной прессы, дагестанской журналистики в целом связаны и с подписной ценой. Она несопоставима с бюджетом среднестатистического читателя, а доставка съедает львиную долю доходов газет, журналов. По-прежнему монополисты все держат в своих руках. Так, может, сначала здесь наведем порядок. А в это время нас постоянно оптимизируют (слово-то какое, почти ругательное). А мы поджимаемся, нервничаем, переживая не за себя, а за судьбу языков, за будущее Дагестана, ту преемственность, что сохранялась веками. Понимаете, в решении таких важных для каждого россиянина, каковым я себя считаю, вопросов важен человеческий фактор. Язык ведь не терпит равнодушия, тогда он ветшает, рушится, как дом без хозяина. На самом деле родные языки хранят в себе столько неизведанного, неизученного, что хватит не на один век.
В начале 90-х прошлого уже века в свет начали выходить газеты на языках так называемых совсем малых народов (это я иронизирую) — табасаранском, цахурском, рутульском, агульском, ногайском, татском, чеченском. Сегодня они еще по-настоящему не успели на ноги встать. Не окрепли ни с языковой, ни с кадровой, ни с материальной стороны, но уже возникают опасения относительно их дальнейшего жизнеобеспечения. Быть им или не быть — этот поистине шекспировский вопрос стоит не только перед этими, еще «не оперившимися» изданиями, но и изданиями с уже сложившейся репутацией, имеющими своего читателя.
В этой связи хотел бы напомнить некоторым чиновникам, что существует такой неписаный закон во всем мире: национальные издания должны поддерживаться государством; держа их на хлебе и воде, оно лишается главного — пищи духовной, того воспитательного заряда, что несут в себе литература, театр и, конечно, СМИ, в том числе национальные издания. Подходы к национальной литературе, поэзии, публицистике, журналистике должны быть разумными, мудрыми, чтобы не растерять то, что нам оставили предки.
— Что делает Академия национальной прессы? Какая поддержка нужна?
— Мы понимаем весомость идеологической работы, формирования духовно-нравственных ценностей народов региона, их развития, популяризации. В 2003 году, когда меня избрали секретарем СЖ России, мы создали Российскую академию национальной прессы, где учредителем выступали Ассамблея народов России и Союз журналистов России, туда же входили все союзы журналистов национальных республик. В том же году мы учредили НКО «Кавказский Дом». Почетным президентом Академии национальной прессы избрали В. П. Торшина (на тот момент работал первым заместителем председателя Совета Федерации РФ). Была надежда, что получим финансовую поддержку от государства. Увы… Но мы не отчаялись и в 2004 году запустили проект документальных фильмов «Кунаки», старт которому был дан на Всероссийском фестивале журналистов в Дагомысе. В последующие годы нам большую поддержку оказал глава Лазаревского района г. Сочи В. П. Филонов (ныне работающий председателем городского собрания г. Сочи). Один раз провели этот фестиваль в Карачаево-Черкесии, в последние три года проводили в Абхазии, в этом нас поддерживал и помогал президент Абхазии Рауль Хаджимба. В настоящее время фестиваль стал международным, в нашей копилке более 1000 фильмов из разных стран, включая Кубу, Иран, Турцию, Армению, Азербайджан, Латвию, Белоруссию, Украину и т. д.
В Абхазии в 2017 году в дни работы фестиваля документальных фильмов «Кавказский Дом» провел международный форум «Кавказ на перекрестке глобализации». Форум прошел под патронажем президента Абхазии. Его проведение одобрил президент РФ В. В. Путин. По итогам форума был создан «Международный Кавказский клуб» как экспертная дискуссионная площадка по проблемам региона.
Есть огромное желание в этом году провести фестиваль «Кунаки» в Дагестане, где он обрел бы постоянное пристанище. Надеемся, что руководство республики даст добро и поддержит нас. Президентом фестиваля является известный журналист, президент центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов РФ Кусова Сулиета, директором — лауреат Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» Ильяс Богатырев.
Задача «Кавказского Дома» — создать общее северокавказское информационное пространство. Без всякого финансирования, собственными усилиями, мы много лет выпускали общекавказский общественно-политический и просветительский журнал «Национальный интерес». Наше будущее зависит от умения органично войти в глобализирующийся мир, успешно осваивая все новое, что дает новые точки опоры, пути развития республике, стране в целом, и в то же время сохранить незыблемые ценности наших народов, наши традиции и родные языки.