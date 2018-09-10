Настоящее и будущее национальных СМИ Кавказа

Согласитесь, читая иной раз рукописные литературные произведения, записанные много веков назад, диву даешься глубине философской мысли, богатству интонационных красок автора. И каждое из них не просто поэтическое или прозаическое произведение, но и прежде всего документ, передающий настроение эпохи, психологию народа, многовековой облик мироустройства. Помните, у Р. Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет…» Это послание потомкам, веку грядущему, разобщенному в всполохе катаклизмов, утрате идентичности, вселенской миграции. Можно ли остановить этот процесс? Я оптимист и стараюсь не сгущать краски. Но уверен, что родные языки должны находиться под постоянным присмотром, их необходимо пропагандировать, поддерживать, издавать талантливых поэтов, писателей, пишущих на родных языках. Существует немало трудностей, с которыми связано издание национальной прессы. И правда в том, что сегодня подход к изучению родных языков — формальный. Не хватает педагогов родных языков, средств на издание учебных пособий, практически исчезла переводческая школа, а значит, национальный автор закупорен в собственной оболочке. Его художественный талант не находит выхода на иноязычного читателя, он теряется, остается безымянным для человечества.

Вспомним, какое внимание уделялось национальной литературе прежде. Дагестанские поэты и писатели, обретшие мировую известность, были выпестованы в колыбели большой российской, советской литературы. Что же происходит сегодня? Из языка уходит живое слово, обогащающее миллионами оттенков его значение, передающее красоту родного языка, его метафоричность, значимость слова, раскрывающего подлинный талант мастера, добившегося силой слова подлинного успеха у читателя, живущего на разных концах Земли. Как же живут национальные СМИ? Не буду скрывать, они влачат нищенское существование. И для того, чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по редакционным кабинетам. И дело даже не в столько крайне низкой зарплате журналистов, никудышной материально-технической базе, а в том, что национальная пресса находится на отшибе, ее подкармливают, чтобы не умерла с голода и едва дышала. Но ведь если мы бесконечно повторяем слова о национальной идентичности, то языки должны динамично развиваться, а языковая практика — находиться в лексиконе ребенка. Начиная с пеленок, ребенок должен жить в языковой среде: дома, слушая национальное радио, взрослея, читая национальные газеты и журналы, изучая языки в школе для создания языковой среды. Популяризация родных языков должна стать визитной карточкой школы, вуза, национальных СМИ. И хотя бы поэтому они нуждаются в особой поддержке и внимании. Говорю об этом не как редактор, а как человек, болеющий душой за родные языки, переживающий за молодое поколение.

— Хотелось бы уточнить, каково значение прессы в развитии языков, диалоге поколений?

— Как я уже говорил, сегодня национальные издания находятся в сложном положении. От нас если и не требуют сократить периодичность изданий, количество полос, сотрудников, но загнали в прокрустово ложе, в котором невозможно ноги вытянуть, разве что только топором отрубить. Как заниматься творчеством, не ощущая внимание власти к существующим в республике проблемам? Тиражи печатных изданий ничтожно малы, с трудом реализуются интернет-проекты на языках народов Кавказа. Национальная пресса не получает должной поддержки от государства, несмотря на то что существует программа поддержки национальных культур. Хотя газета на национальном языке является не только источником информации, но и своеобразным языковым всеобучем. Огромное значение национальные издания как источник информации имеют для молодежной аудитории, учитывая степень радикализации части молодежи, ориентированной на ближневосточные информканалы. В этом случае газета для них как глоток свежего воздуха, отрезвляющая горячие головы, четко и пристрастно расставляющая акценты, стремящаяся вовлечь подрастающее поколение в сетевой ресурс национальных изданий.