В Москве вручили премию «Камертон»

Награждение лауреатов состоялось в Московском доме музыки 30 августа, в день рождения Анны Политковской, которой в этом году исполнилось бы 62 года. «Я журналист, в этом суть моей жизни...», — эту цитату из книги Анны Политковской зачитал ведущий вечера Владимир Молчанов, тем самым определив и суть премии, которая «призвана повышать уровень значимости профессии». А название и символ премии — камертон — говорит о чистом, эталонном тоне, по которому настраиваются инструменты. По которому настраивается честная и чистая журналистика.

Елена Костюченко и Юрий Козырев получили свои награды за материалы «Это шторм» — о работе врачей в красной зоне 52-й московской больницы в разгар коронавируса — и «Ржавчина» — о том, как «Норникель перерабатывает Таймыр в чистую прибыль». Елена Костюченко — автор текстов, Юрий Козырев — автор фотографий. Оба материала — это честные репортажи-расследования, которые были сопряжены с трудностями и препятствиями.

В ответном слове Елена Костюченко сказала: «...Премия имеет гигантское личное значение, потому что Анна Степановна Политковская и ее тексты привели меня в профессию. Я журналист благодаря ей. И ей всем обязана». Юрий Козырев, известный фотожурналист, получивший 6 премий «WorldPressPhoto, сказал, что за свою профессиональную жизнь снимал много военных конфликтов по всеми миру и решил больше не ездить в горячие точки. «Но работая над этими материалами, я снова оказался на передовой», — сказал Юрий.

Юрий Козырев и Елена Костюченко

Впервые за историю премии были награждены не только журналисты, но и герои их материалов — Михаил Кецкало, руководитель медцентра 52-й московской клинической больницы и Василий Рябинин, экс-сотрудник норильского Роскомнадзора, раскрывший сведения об экологической катастрофе на Таймыре для СМИ. Настоящие герои нашего времени, честно делающие свою работу.

Премия «Камертон» была учреждена в 2013 году родными Анны Политковской, «Новой газетой» и автором идеи — музыкантом и журналистом Георгием Каретниковым. Сейчас авторские права принадлежат «Новой газете».

Традиционно после вручения награды звучит музыка. Ранее концерт и церемония проходили в Большом зале Московской консерватории. А на большой орган на сцене всегда вешали огромный плакат с мишенью и портретами убитых журналистов. С начала новой истории России в этом скорбном списке более четырехсот человек.

В концертах памяти принимали участие выдающиеся музыканты и музыкальные коллективы — Евгений Кисин, оркестр Светланова и другие.

Обычно концерт проходил 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов. Но в этом году в условиях коронавируса мероприятие прошло в день рождения Анны Политковской. Портреты убитых журналистов расположили на стульях в зале между публикой. И получилось, что погибшие коллеги, среди которых и Юрий Щекочихин, и Игорь Домников, и Наталья Эстемирова и многие другие— все они словно присутствуют на концерте, тоже слушают.

Перед зрителями выступили пианист Сергей Каспаров, певица Мария Остроухова и пианистка Анна Арзаманова. Был показан небольшой фильм по газетному репортажу Елены Костюченко и Юрия Козырева «Штром» который прислали актеры Приморского краевого драматического театра молодежи.

Награды вручал дирижер Владимир Спиваков. А на сцене все время высвечивался девиз премии «Камертон», напоминая о высокой цене честной журналистики: «Жизнь бесценна. Правда бессмертна».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета», Лариса Шамикова