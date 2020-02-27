Камиллу Нигматуллину избрали в правление Санкт-Петербургского отделения СЖР

20 февраля состоялось внеочередное Общее собрание Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России. Избрали правление, назначили ревизора и сформировали состав Санкт-Петербургской региональной коллегии Большого Жюри — «органа саморегулирования, рассматривающим конфликтные ситуации нравственно-этического характера, возникающие в журналистском сообществе в связи с исполнением журналистами своих профессиональных обязанностей».

Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, доцент, кандидат политических наук, вошла в правление Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России.

Также в правление (со сроком полномочий 5 лет) вошли 16 человек:

• Елена Ворожева, автор концепции и многолетний гендиректор Радио «Зенит»,

• ​Людмила Громова, заведующая кафедрой истории журналистики СПбГУ, профессор, доктор филологических наук,

• Владимир Гронский, член Союза с 1981 года, член Общественной палаты СПб,

• Анжелика Гурская, член СЖР с 2006 года, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты»,

• Максим Ким, зав. кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления Академии госслужбы, профессор, доктор филологических наук,

• Алина Клименко, генеральный директор, главный редактор «Аргументы и Факты - Петербург»,

• Сергей Компанийченко, фотожурналист, лауреат премий Союза журналистов России,

• Анна Огороднова, журналист, руководитель пресс-службы Общественной палаты Санкт-Петербурга,

• Игорь Павловский, член правления с 2019 года,

• Ольга Разина, заместитель генеральный директора по производству тематических программ и специальных проектов телеканала «Санкт-Петербург»,

• Александр Селезнев, главный редактор газеты «Славянка сегодня»,

• Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник»,

• Игорь Страхов, ведущий программы «Вести», ГТРК «Санкт-Петербург»,

• Наталья Родоманова, журналист, руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии,

• Инна Чукина-Анучкина, руководитель Службы информации Редакции городского вещания, ООО «МИЦ «Известия» (телеканал «78»),

• Наталия Шелудько, генеральный директор газеты «Деловой Петербург».

Ревизором организации назначен Иван Макаров, журналист, работавший ранее в газетах «Деловой Петербург» и «Коммерсант», ныне пресс-секретарь по СЗФО банка «Открытие».

Председателем Санкт-Петербургской региональной коллегии Большого Жюри СЖР избран Юрий Светов, журналист, заведующий корпунктом по Северо-Западу журнала «Знак вопроса», автор многих книг.

Члены региональной коллегии Большого Жюри:

• Юлия Андреева, руководитель новостного отдела Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС,

• Евгений Веселов, член Союза с 1972 года, заместитель главного редактора газеты «Санкт-Петербургские ведомости»,

• Сергей Глезеров, обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости»,

• Алексей Захарцев, зам. главного редактора журнала «Защита и безопасность»,

• Александр Жужукало, член Союза с 1982 года, директор журнала «РЖД-Партнер»,

• Сергей Мартынкевич, член Союза с 1987 года, главный редактор газеты «На страже Родины»,

• Борис Мисонжников, член Союза с 1978 года, профессор СПбГУ, доктор филологических наук,

• Сергей Почин, член Союза с 1979 года, генеральный директор телевизионной компании «Телеинвест»,

• Валентин Сидорин, заместитель генерального директора РНБ по информатизации и массовым коммуникациям.