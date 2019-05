Канада обвинила Facebook в нарушении конфиденциальности в скандале с Cambridge Analytica

Федеральный комиссар по вопросам конфиденциальности Даниэль Терриен намерен подать в суд на Facebook из-за нарушений законодательства о конфиденциальности в Канаде в связи со скандалом с Cambridge Analytica, сообщает портал Engadget.

Как отмечает издание, таким образом, Facebook может столкнуться с еще большим числом проблем не только в США, но и в Канаде.

Согласно данным CBC, комиссар считает, что Facebook нарушил несколько законов, касающихся несанкционированного доступа, отсутствия значимого согласия от «друзей друзей», отсутствия надлежащего надзора за практикой конфиденциальности приложений.

Ранее Facebook обжаловала штраф Управления комиссара по информации (ICO) Великобритании на 500 тыс. фунтов стерлингов ($663 тыс.) за передачу данных пользователей британской компании Cambridge Analytica.

The New York Times и британская The Guardian опубликовали расследование, в котором говорится, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica смогла незаконно собрать данные более 50 млн пользователей Facebook. Как сообщает Engadget, это могли быть данные 87 млн пользователей.