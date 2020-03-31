Канада подает пример: государство выделит $30 млн на поддержку СМИ

Власти Канады купят в СМИ рекламы на $30 млн для информирования населения о коронавирусе. Медиа также получат от государства налоговые льготы на время пандемии, пишет Tne National Observer.

В Канаде многие СМИ в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса и сокращением рекламных доходов заявили о намерении уволить сотрудников или даже полностью закрыться в течение недели. Премьер-министр страны Джастин Трюдо подчеркнул важность получения точной информации канадцами, поблагодарил журналистов за работу и пообещал помочь медиа.

«Сейчас как никогда важно, чтобы канадцы имели доступ к последним новостям и информации. Чтобы журналисты могли продолжать выполнять эту жизненно важную работу, наше правительство объявляет о новых мерах по их поддержке», — заявил глава правительства.

Позже Министр наследия (отвечает за культуру и СМИ) Стивен Гилбо пояснил, что правительство планирует потратить $30 млн на рекламную кампанию, чтобы повысить осведомленность населения о коронавирусе. Деньги в первую очередь пойдут канадским СМИ. Это немногим меньше годичного бюджета государства на рекламу в медиа — $39 млн.

По словам Гилбо, поддержку получат канадские газеты, журналы, телевизионные станции и онлайн-СМИ, «чтобы доходы, полученные от этой кампании, могли вдохнуть новую жизнь в наши медиа».

Кроме заказа на дополнительную рекламу, СМИ получат отсрочку от уплаты налога на 25% зарплат сотрудников. Это касается всех зарплат, выплаченных с 1 января 2019 года. Однако представители канадских медиа считают, что всех этих мер недостаточно, чтобы сохранить индустрию и рабочие места.