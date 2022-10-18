Канада ввела санкции против граждан РФ, которые причастны к «распространению дезинформации и пропаганды»

Накануне Канада ввела санкции против 34 россиян и телеканала «Звезда». Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
В санкционный список, в том числе, попали:
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Тина Канделаки, а также ее дети Мелания и Леонтий;
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актер Сергей Безруков;
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актер Владимир Машков;
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экс-министр культуры Владимир Мединский;
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главред «Московского комсомольца» Павел Гусев;
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телеведущая Наиля Аскер-заде;
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ведущий Первого канала Михаил Леонтьев;
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директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник;
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актер Дмитрий Певцов;
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спортивный комментатор Дмитрий Губерниев;
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военный корреспондент Александр Коц;
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колумнисты РИА Новости Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев (автор колонки о «деукраинизации» под названием «Что Россия должна сделать с Украиной»);
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тележурналист, пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента 2018 года Андрей Кондрашов;
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глава дирекции новостей Первого канала Кирилл Клейменов;
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политический обозреватель МИА «Россия Сегодня», постоянный участник российских политических телешоу «Время покажет», «Вечер с Владимиром Соловьевым», «60 минут» Владимир Корнилов;
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политолог, ведущий, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Михеев;
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ведущие программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев и Олеся Лосева;
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политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов;
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ведущий «России 24» Алексей Казаков;
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автор информационно-аналитической программы «Добров в эфире» на «РЕН ТВ» Андрей Добров;
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ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО (Университета) МИД России, член-корреспондент Российской академии естественных наук Владимир Козин;
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актер, ведущий программы «Скрытые угрозы» на телеканале «Звезда» Николай Чиндяйкин;
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ведущая новостей на телеканале «Звезда» Ирина Лосик;
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ведущая информационной программы «Вести» на телеканале «Россия» Мария Ситтель;
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руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев;
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Аэлита Мамакова (по версии властей Великобритании, она связана с «дезинформационным сайтом SouthFront», предоставляла ему финансирование);
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политолог, член Общественной палаты РФ, автор книг о «Евромайдане» Максим Григорьев;
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член Общественной палаты РФ, автор политического YouTube-шоу «Metametrica» Никита Данюк;
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военнослужащий Рустем Клупов.
«Следующие лица были идентифицированы как российские агенты по дезинформации», — говорится в заявлении Канады.
Источник: Лениздат