Канада ввела санкции против граждан РФ, которые причастны к «распространению дезинформации и пропаганды»

Накануне Канада ввела санкции против 34 россиян и телеканала «Звезда». Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

В санкционный список, в том числе, попали:

Тина Канделаки, а также ее дети Мелания и Леонтий;

актер Сергей Безруков;

актер Владимир Машков;

экс-министр культуры Владимир Мединский;

главред «Московского комсомольца» Павел Гусев;

телеведущая Наиля Аскер-заде;

ведущий Первого канала Михаил Леонтьев;

директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник;

актер Дмитрий Певцов;

спортивный комментатор Дмитрий Губерниев;

военный корреспондент Александр Коц;

колумнисты РИА Новости Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев (автор колонки о «деукраинизации» под названием «Что Россия должна сделать с Украиной»);

тележурналист, пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента 2018 года Андрей Кондрашов;

глава дирекции новостей Первого канала Кирилл Клейменов;

политический обозреватель МИА «Россия Сегодня», постоянный участник российских политических телешоу «Время покажет», «Вечер с Владимиром Соловьевым», «60 минут» Владимир Корнилов;

политолог, ведущий, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Михеев;

ведущие программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев и Олеся Лосева;

политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов;

ведущий «России 24» Алексей Казаков;

автор информационно-аналитической программы «Добров в эфире» на «РЕН ТВ» Андрей Добров;

ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО (Университета) МИД России, член-корреспондент Российской академии естественных наук Владимир Козин;

актер, ведущий программы «Скрытые угрозы» на телеканале «Звезда» Николай Чиндяйкин;

ведущая новостей на телеканале «Звезда» Ирина Лосик;

ведущая информационной программы «Вести» на телеканале «Россия» Мария Ситтель;

руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев;

Аэлита Мамакова (по версии властей Великобритании, она связана с «дезинформационным сайтом SouthFront», предоставляла ему финансирование);

политолог, член Общественной палаты РФ, автор книг о «Евромайдане» Максим Григорьев;

член Общественной палаты РФ, автор политического YouTube-шоу «Metametrica» Никита Данюк;

военнослужащий Рустем Клупов.

«Следующие лица были идентифицированы как российские агенты по дезинформации», — говорится в заявлении Канады.