Канада ввела санкции против граждан РФ, которые причастны к «распространению дезинформации и пропаганды»

Окт 18, 2022

Накануне Канада ввела санкции против 34 россиян и телеканала «Звезда». Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

В санкционный список, в том числе, попали:

  • Тина Канделаки, а также ее дети Мелания и Леонтий;
  • актер Сергей Безруков;
  • актер Владимир Машков;
  • экс-министр культуры Владимир Мединский;
  • главред «Московского комсомольца» Павел Гусев;
  • телеведущая Наиля Аскер-заде;
  • ведущий Первого канала Михаил Леонтьев;
  • директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник;
  • актер Дмитрий Певцов;
  • спортивный комментатор Дмитрий Губерниев;
  • военный корреспондент Александр Коц;
  • колумнисты РИА Новости Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев (автор колонки о «деукраинизации» под названием «Что Россия должна сделать с Украиной»);
  • тележурналист, пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента 2018 года Андрей Кондрашов;
  • глава дирекции новостей Первого канала Кирилл Клейменов;
  • политический обозреватель МИА «Россия Сегодня», постоянный участник российских политических телешоу «Время покажет», «Вечер с Владимиром Соловьевым», «60 минут» Владимир Корнилов;
  • политолог, ведущий, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Михеев;
  • ведущие программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев и Олеся Лосева;
  • политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов;
  • ведущий «России 24» Алексей Казаков;
  • автор информационно-аналитической программы «Добров в эфире» на «РЕН ТВ» Андрей Добров;
  • ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО (Университета) МИД России, член-корреспондент Российской академии естественных наук Владимир Козин;
  • актер, ведущий программы «Скрытые угрозы» на телеканале «Звезда» Николай Чиндяйкин;
  • ведущая новостей на телеканале «Звезда» Ирина Лосик;
  • ведущая информационной программы «Вести» на телеканале «Россия» Мария Ситтель;
  • руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев;
  • Аэлита Мамакова (по версии властей Великобритании, она связана с «дезинформационным сайтом SouthFront», предоставляла ему финансирование);
  • политолог, член Общественной палаты РФ, автор книг о «Евромайдане» Максим Григорьев;
  • член Общественной палаты РФ, автор политического YouTube-шоу «Metametrica» Никита Данюк;
  • военнослужащий Рустем Клупов.

«Следующие лица были идентифицированы как российские агенты по дезинформации», — говорится в заявлении Канады.

Источник: Лениздат
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