Канделаки назначили исполняющей обязанности директора ТНТ

Тинатин Канделаки в среду была назначена исполняющим обязанности директора ТНТ, Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала, сообщается в пресс-релизе холдинга.

«ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в «Газпром-Медиа Холдинге» в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» и управляющий директор «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», — говорится в сообщении.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров отметил, что перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи — как по части телеэфира, так и в цифровой среде.

«У Тинатин Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей. Роман Петренко остается для «Газпром-Медиа» ценным профессионалом и поможет сохранить преемственность, его опыт управления каналом бесценен, а ряд шоу, которые он продюсировал, продлены на следующий сезон. Некоторые из них вы увидите уже этой весной. Поэтому Роман остается в периметре «Газпром-Медиа» и будет работать как с каналом, так и с холдингом в целом», — сказал Жаров.

В релизе говорится, что с сентября 2021 года Тина Канделаки курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других. Также она отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства «Матч».

«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшны, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов. Уверены, мы продолжим побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны во всех возможных средах», — сказала Канделаки.