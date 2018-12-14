Тина Канделаки запустила собственное YouTube-шоу

Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки выложила первый выпуск своего нового еженедельного YouTube-шоу «Канделайки». Шоу главным образом сосредоточено на личности Канделаки, и в дебютном выпуске ведущая пытается разрушить «стереотипы о себе» и отвечает на вопросы о своей жизни.

В видео появляются Андрей Малахов, Александр Кержаков, видеоблогер Wylsacom и прохожие на улице, которые также отвечают на вопросы о Тине Канделаки. На заставке играет фрагмент песни российского рэпера Big Baby Tape «Gucci Kandelaki».

На данный момент видео набрало больше дизлайков, чем лайков, отмечает Афиша Daily. Большинство комментариев носят ироничный или саркастичный характер. Пользователи критикуют шоу за однообразие тематики, манеру исполнения и задают вопросы о прямых должностных обязанностях Тины Канделаки в качестве директора спортивного телеканала «Матч ТВ».

Продюсером выступил Илья Овчаренко, ответственный за YouTube-шоу Леонида Парфенова «Парфенон», которое появилось в этом году.

Иллюстрация: YouTube