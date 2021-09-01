Кандидаты в депутаты Госдумы проведут встречу о необходимости отмены закона о СМИ-иноагентах

Восемь кандидатов в депутаты по московским избирательным округам проведут встречу с избирателями, чтобы обсудить необходимость отмены закона о СМИ-иноагентах и закона о нежелательных организациях.

Встречу планируют провести 4 сентября в 13:00 на площади перед станцией метро Чистые пруды. Кандидаты приглашают всех желающих прийти для обсуждения совместных действий для отмены законов, которые ограничивают свободу слова и лишают редакции и журналистов доходов.

Встречу организуют кандидаты Эльвира Вихарева, Кирилл Гончаров, Николай Кавказский, Роман Киселёв, Марина Литвинович, Михаил Лобанов, Сергей Митрохин и Алена Попова. На ней выступят журналисты СМИ, признанных иностранными агентами, будет организован открытый микрофон для всех участников.

Ранее независимые российские СМИ опубликовали открытое обращение к президенту, руководству палат парламента, министерств и ведомств, в зону ответственности которых входит обеспечение свободы слова в России и которые участвуют в пополнении списка СМИ, НКО и физлиц иноагентов.