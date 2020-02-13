«Канобу» рассталось с сотрудником, решившим поддержать бывшего главреда в суде против издания

В Железнодорожном районном суде Рязани состоялось очередное рассмотрение дела об увольнении бывшего главреда «Канобу» Дениса Майорова. Сам сотрудник считает расставание с ним незаконным и требует компенсации — подробнее об этой истории мы рассказывали ранее.

Поддержать Дениса Майорова пришел его бывший коллега и новостник «Канобу» Дмитрий Кинский. Он рассказал о работе сайта и подтвердил, что Майорова знали как главреда издания.

На заседание также явился владелец «Канобу» Гаджи Махтиев, который, по словам Майорова давил на Кинского и угрожал ему. Он также заявил бывшему главреду, что тот подставляет коллегу. Прямо во время заседания Кинского заблокировали в рабочих чатах.

Уже после суда Кинский рассказал, что больше на «Канобу» не работает. «Причины вы знаете сами» — отметил Дмитрий.