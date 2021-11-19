Карельскому журналисту Сергею Маркелову* повторно отказали в снятии статуса «иноагента»

Московский городской суд отказал карельскому журналисту Сергею Маркелову*, которого Минюст РФ включил в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента», в апелляции по делу о внесении в этот список.

В апелляционной жалобе журналист указывал, что суд первой инстанции нарушил принцип равенства сторон, так как в деле отсутствуют доказательства ведения политической деятельности и документальное подтверждение получения им денег из-за границы, заявил Маркелов*.

Материалы дела не содержат никаких письменных доказательств, в их истребовании и исследовании суд журналисту отказал, рассказал Маркелов. Тем не менее, по его словам, в решении Замоскворецкого суда Москвы говорится, что эти факты доказаны. Мосгорсуд встал на сторону нижестоящей инстанции и в пересмотре дела отказал.

*Признан Минюстом СМИ-иноагентом