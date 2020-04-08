Шесть страхов и один ужас спецкора «Комсомольской правды»

Журналист Дина Карпицкая рассуждает о том, чего боятся и что пугает современных работников пера
Психологи говорят, что страх — это основной тормоз в жизни человека. Очень даже согласна с этим. Страхи мешают. И не только в жизни, но и в работе. В нашей-то точно. Взявшись за любую тему, каждый журналист оценивает свой уровень страха. И чем он ниже, тем круче расследования и выше рейтинги у материала. Без страха и упрека, пожалуй, можно писать только о лютиках, цветочках. Ну еще книжки, где фантазируй — не хочу. Когда текст касается реальных людей (а порой очень сильных и влиятельных) и реальных событий, то тут не до фантазий.
Если ты работаешь по-серьезному, выступаешь против полицейского или судебного беспредела, разбираешь случаи громких и запутанных уголовных дел, раскрываешь чиновничий беспредел, то будь готов к тому, что накануне выхода публикации затрясутся коленки.
СТРАХ ПЕРВЫЙ: ВЫЗОВУТ КУДА-ТО НАВЕРХ
Слава богу, моя психика так устроена, что обычно страх нападает, когда уже ничего нельзя изменить. Пока работаешь над текстом — проверяешь по сотому разу все факты, перекладываешь юридические бумажки, пересматриваешь фото и выверяешь каждую фразу — не до страха. А вот когда номер уже подписан и ушел в печать, и ты с облегчением сел попить чайку, то вдруг — бац — и становится так страшно!
Е-мое, что я наделала-то! Во что влезла. И частенько страх приходит не зря. А вместе со звонком откуда-то сверху. Как правило, с самого раннего утра, не успевают еще почтальоны разложить свежий номер по ящикам, раздается этот звоночек. Но уже ничего не изменить, газета-то вот она, многомиллионным тиражом разлетелась по стране. И ничего не остается, как смириться со своим страхом. И ты спокойно идешь, куда вызывают. Выслушиваешь, объясняешь, ну и все вот это. Спасибо, что есть закон о СМИ и мое право не выдавать источники.
Кстати, я не верю во все эти разговоры, что печатные СМИ умрут. Никогда этого не будет. В интернете все можно поправить, убрать, перезалить, переписать. И нет этой магии, про которую народная мудрость говорит: «Что написано пером, не вырубишь топором». Это, пожалуй, основной страх. То есть страх последствий лично для себя. Но помимо этого есть еще и куча мелких страхов. Просто текущих, но прилично отравляющих жизнь.
СТРАХ ВТОРОЙ: ОДНО НЕВЕРНОЕ СЛОВО — СУДЕБНЫЙ ИСК
Такое бывало в моей практике, и не раз. Однажды я писала про многодетную семью, где отец и мать делили «однушку» где-то у МКАДа. Страдали дети. Мать, выделив свою долю в совместной собственности, построила посередине комнаты бетонную стену. На свою половину привела нового мужа, родила еще одного ребенка, четвертого. Это был большой материал со многими нюансами судебных тяжб и человеческих страданий. А после у меня лично был большой судебный процесс с этой женщиной. В материале из пары десятков тысяч знаков она прицепилась к фразе: «Светлана (имя изменено) никогда не работала, сидела дома с детьми». Находчивая сутяжница достала где-то подписанные задним числом контракты на одноразовые заработки и предоставила их в суд в качестве опровержения этой строчки. В первой инстанции проиграла, пошла в апелляцию. Потом в кассацию. Меня таскали по судам. Самое неприятное, что ее экс-супруг, рассказавший мне все это, спрятал голову в песок и в каких-либо процессах участвовать отказался. Хорошо, что у меня сохранилась переписка с ним и диктофонные записи разговоров.
С той поры я взяла привычку брать с героев письменное подтверждение всего сказанного (для справки: суд принимает в качестве доказательств и переписку с помощью электронной почты).
СТРАХ ТРЕТИЙ: ТЕКСТ ЗАСТАВЯТ СОКРАЩАТЬ
Но это еще полбеды, а вот если сократят без тебя, то всякое может потом случиться. Однажды впопыхах перед подписанием номера (все знаете эту горячку!) ведущий редактор сократил фразу «такие действия вполне смахивают на мошеннические». Оставил просто «такие действия — мошенничество». Все! Опять иск. Ведь газета обвинила человека в уголовном преступлении, не имея на это права.
СТРАХ ЧЕТВЕРТЫЙ: ПРОСТО СТРАШНО ЖИТЬ
Я как-то провела эксперимент: субботним вечером сидела с друзьями, зачитывала им все сводки полиции, которые приходят на рабочую почту.
«Пьяные малолетки устроили дебош в Люберцах», «Неизвестный мужчина застрелил прохожего», «На нижегородской улице загорелся автобус, погибли три человека включая водителя». И все это одномоментно, прямо рядом. Как жить спокойно, понимая, сколько кругом убийц, мошенников и несчастных случаев? Я знаю коллегу, который просто ходит с пистолетом. Ну так, на всякий случай, наверное. Он пишет криминальные хроники.
Очень страшно за детей. Общалась с педофилами и их жертвами. Видела, до чего доводит школьный буллинг и все эти синие киты из интернета. А у меня дочь-подросток. Сколько она выслушала воспитательных бесед, мама дорогая! Я-то в ее возрасте жила спокойно.
СТРАХ ПЯТЫЙ: НАВРЕДИТЬ ГЕРОЯМ СВОЕЙ ПУБЛИКАЦИИ
Те люди, которые согласны обнародовать свою историю, — они или безумные смельчаки, или доведенные до отчаяния какой-то ситуацией несчастные. Я представляю, как они нервничают накануне выхода материала в свет. Если для журналиста это, простите за цинизм, все равно рабочий эпизод из жизни, то для героев публикации — вся жизнь. Тем более сейчас есть интернет, в кэшах которого остается все. Знаете, сколько людей обращается в редакции и просит снять с сайта ту или иную историю? Недавно слезное письмо пришло от жены писателя, он уже давно отсидел и вышел из тюрьмы, а заметка про него все болталась в сети. В итоге человек не мог устроиться на работу, жить нормальной жизнью, это клеймо позора так и тянулось за ним из далекого прошлого. Так что у меня есть страх навредить кому-то на всю оставшуюся жизнь. Из этих соображений я стараюсь всегда и со всеми согласовывать их интервью. Даже с антигероями, с которыми, казалось бы, делать этого не надо.
СТРАХ ШЕСТОЙ: ГЕРОИ ПУБЛИКАЦИЙ НАВРЕДЯТ ТЕБЕ
Ну, тут за примерами далеко ходить не надо. Уверена, сплошь и рядом мои коллеги слышат: «Я подам на тебя в суд за клевету», «Попадись мне на улице — урою». Очень агрессивно, по моему опыту, ведут себя представители кавказских республик. Моя коллега писала про нелегальные абортарии для таджичек, на следующее утро у редакции ее поджидали разгневанные дамы и обкидали тухлыми яйцами. Натурально.
Да у меня самой буквально этим летом была история, дошедшая до заявления в Следственный комитет. Племянник убитого Михаила Хачатуряна, того самого насильника, которого зарезали собственные дочери, грозился при встрече меня порвать.
Я не то чтобы испугалась, потому что собака, которая лает, не кусает. Но было как-то не по себе.
УЖАС: ТЕКСТ ИСЧЕЗНЕТ ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ!
Но это все такая ерунда по сравнению с одним самым большим страхом для любого журналиста. Даже не страхом. УЖАСОМ! Это когда ты поставишь точку в тексте и уже его нужно сдавать, номер подписывается, редактор орет: «Где текст?» А у тебя — бац — вырубился компьютер, и все написанное исчезло. Как такое пережить, вообще непонятно. Это очень страшно.