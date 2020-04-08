Шесть страхов и один ужас спецкора «Комсомольской правды»

Психологи говорят, что страх — это основной тормоз в жизни человека. Очень даже согласна с этим. Страхи мешают. И не только в жизни, но и в работе. В нашей-то точно. Взявшись за любую тему, каждый журналист оценивает свой уровень страха. И чем он ниже, тем круче расследования и выше рейтинги у материала. Без страха и упрека, пожалуй, можно писать только о лютиках, цветочках. Ну еще книжки, где фантазируй — не хочу. Когда текст касается реальных людей (а порой очень сильных и влиятельных) и реальных событий, то тут не до фантазий.

Если ты работаешь по-серьезному, выступаешь против полицейского или судебного беспредела, разбираешь случаи громких и запутанных уголовных дел, раскрываешь чиновничий беспредел, то будь готов к тому, что накануне выхода публикации затрясутся коленки.

СТРАХ ПЕРВЫЙ: ВЫЗОВУТ КУДА-ТО НАВЕРХ

Слава богу, моя психика так устроена, что обычно страх нападает, когда уже ничего нельзя изменить. Пока работаешь над текстом — проверяешь по сотому разу все факты, перекладываешь юридические бумажки, пересматриваешь фото и выверяешь каждую фразу — не до страха. А вот когда номер уже подписан и ушел в печать, и ты с облегчением сел попить чайку, то вдруг — бац — и становится так страшно!

Е-мое, что я наделала-то! Во что влезла. И частенько страх приходит не зря. А вместе со звонком откуда-то сверху. Как правило, с самого раннего утра, не успевают еще почтальоны разложить свежий номер по ящикам, раздается этот звоночек. Но уже ничего не изменить, газета-то вот она, многомиллионным тиражом разлетелась по стране. И ничего не остается, как смириться со своим страхом. И ты спокойно идешь, куда вызывают. Выслушиваешь, объясняешь, ну и все вот это. Спасибо, что есть закон о СМИ и мое право не выдавать источники.