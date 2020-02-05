Такое кино…

Вот разве мог я прежде подумать, что меня способна согреть похвала от девочки-студентки. Меня, старого циничного волка… Я брал интервью у президентов, премьеров, коронованных особ, лидеров радикальных исламских партий, космонавтов, шпионов, крупных мошенников, банкиров (можно через тире), маршалов, академиков, народных целителей, шарлатанов (тоже иногда можно через тире), великих музыкантов, олигархов, воров в законе (можно через тире), милиционеров, коррупционеров (стопроцентно — через тире), буддийских монахов, чиновников, всемирно известных художников и режиссеров… этот список можно продолжать бесконечно.

А тут на днях позвонил девочке, русской студентке Пражской академии искусств, ее зовут Дарья Кащеева, она сняла анимационный фильм под названием «Дочь». Фильм за полгода завоевал кучу разных призов на самых престижных международных фестивалях, а теперь попал в номинанты «Оскара». Интересно же: девочка появилась на свет в Таджикистане, потом, спасаясь от войны, переехала с родителями в российскую глушь, на Валдай, училась в Москве на звукорежиссера, теперь учится в Праге на режиссера и родила «Дочь», от которой все тащатся.

Нашел ее через фб, написал личное сообщение с просьбой об интервью. И получил совершенно неожиданный ответ. Его суть сводилась к тому, что Дарья приняла решение не давать интервью российским медиа. Исключения будет делать лишь для тех, которые пишут на темы кино или искусства. Почему? Да потому что, оказывается, уже подсуетились мои ушлые коллеги, которые постарались использовать ее имя и ее успех, как она написала, «в политических целях». А некоторые еще отполоскали ее: бросила Россию-матушку, позарилась на западные коврижки.

Вот такой ответ я получил от Дарьи Кащеевой. И умылся. Ведь я и сам знаю этих коллег — почти вся наша благополучная столичная пресса, особенно телевидение, ныне состоит из таких уродов. Но ведь все же не вся.

Вздохнул. Написал ей ответ, мол, так и так, вы правы, конечно, это ваш выбор, я его уважаю. Но есть еще, к счастью, не продажные шавки в нашем цеху, остались еще осколки нормальной журналистики, хотите верьте — хотите нет.