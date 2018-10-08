Может ли журналист вести расследование против своей страны

В начале октября в СМИ и в социальных сетях заговорили об этике журналиста. Не припомню, чтобы до этой осени когда-то на полном серьезе спорили по поводу того, на что журналист не имеет права. Все началось с текста колумниста Олега Кашина о расследовании Сергея Канева личности полковника Анатолия Чепиги, предполагаемого «отравителя» Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Кашин пишет:

В противостоянии российских граждан с российским государством честнее и разумнее быть на стороне российских граждан. В противостоянии российского государства с другими государствами никаких моральных оснований для выбора в пользу иностранцев нет. Ни одно государство на свете не заинтересовано в том, чтобы обычным русским людям было хорошо, и, вставая на сторону чужой разведки и чужого государства, российский гражданин делает сознательный выбор не в пользу российских граждан.

Олег Кашин поставил на обсуждение сразу нескольких вопросов, один из которых — о журналистском долге. Вероятно, в вопросе «служить отечеству или человечеству» Кашин выбирает отечество, обязательства перед государством. Собственно, об этом сразу после публикации текста и завязался спор в медиа.

Отвечая на вопрос Ирины Воробьевой на «Эхе Москвы»: «Как ты относишься к тому, что российские журналисты расследуют и фактически (по крайней мере, как ты пишешь) помогают английской разведке?», он заявил:

Я бы не стал помогать никаким другим разведкам и контрразведкам.

Заместитель главного редактора сайта Znak.com Дмитрий Козелев, полемизируя с Кашиным, отметил:

В истории со Скрипалями люди делают выбор не между своей и чужой разведкой, а между теми, кто совершает тайные убийства и теми, кто этого не делает. Просто для 2018 года это как-то дико. Можно как угодно любить Россию и быть патриотом, но все же не одобрять тайные убийства за рубежом. Олег исходит из национальных представлений («свои — чужие»), а журналисты-расследователи, копающие Чепигу, как мне кажется, скорее из общегуманистических («убивать безоружных людей плохо, чем бы это ни объяснялось»).

Спор возник еще по одному вопросу: есть ли разница между разведчиками и диверсантами? И как с теми и другими должны взаимодействовать журналисты? Алексей Венедиктов, Михаил Ходорковский, Елена Лукьянова развели эти два понятия:

Михаил Ходорковский:

Диверсанты — совсем иное дело. Если нет войны — они просто убийцы, террористы. Те, кто их направляет в невоюющую страну или против гражданских лиц — преступники. Если такая работа становится для организации обычной частью деятельности — организация является преступной и судить людей надо уже за сам факт принадлежности к такой организации.

Алексей Венедиктов:

Но вот в чем принципиальная разница — одно дело красть, другое дело — уничтожать данные, менять что-то или покушаться на жизнь. Это уже не разведка в классическом виде — это диверсия.

Елена Лукьянова: