Катар создает городок для СМИ с офисами мировых медиакорпораций

Катар создаст специальный городок для СМИ, где будут находиться офисы мировых медиакорпораций, сообщил глава управления по связи с общественностью правительства Катара Сейф бен Ахмед аль-Тани в своем микроблоге в Twitter.

В четверг эмира Катара Тамим бен Хамад Аль Тани выпустил указ о создании медиагородка с отдельным бюджетом для управления СМИ и развития их деятельности, а также закрепления за Катаром места, привлекательного для мировых СМИ. В городке помимо офисов мировых медиа будут находиться исследовательские институты в области традиционных и цифровых СМИ, тренинговые центры по журналистике. Кроме того, эта структура будет поддерживать и продвигать проекты, связанные с журналистикой. Место его расположения определит правительство:

Создание специального городка для прессы - стратегический проект для Катара и уникальная модель для региона. Он станет штаб-квартирой для мировых информационных корпораций и развития информационных технологий в идеальной среде и при полной поддержке этих целей.

На территории Катара существует крупная телевещательная корпорация «Аль-Джазира», куда входит известный в мире новостной телеканал «Аль-Джазира», вещающий на арабском и английском языках, одноименный телеканал, показывающий документальные фильмы и передачи, детские и спортивные телеканалы. «Аль-Джазира» стала первым арабским телеканалом, завоевавшим популярность во всем мире.

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