«Казанские ведомости»: проекты, источники дохода и Школа стажера

В марте газета «Казанские ведомости» отметила 30-летний юбилей. Главный редактор подводит итоги и рассказывает об издании
Сегодня наши читатели нередко нам говорят: «Читаем «Казанские ведомости» от корки до корки». Это значит, что курс нами выбран правильно. Поэтому у «Казанских ведомостей» есть будущее: для большинства из нас главным всегда будут взаимоотношения с родными, мир и благополучие в доме.
Сила печатного слова
Юбилей — это повод для команды «Казанских ведомостей» подвести итоги: верным ли курсом плывет наш корабль? Когда в 1995 году я стала главным редактором газеты, в СМИ, и в «Казанских ведомостях» в том числе, была очень популярна общественно-политическая тематика. При помощи маркетинга мне пришлось пересмотреть позиционирование газеты на информационном рынке Республики Татарстан. Надо было уловить, что приоритеты в обществе и потребности граждан меняются. На смену перестроечным идеям пришли рыночные, а с ними инфляция, безденежье, безработица и вопрос: как выжить и прокормить семью? Для большинства на первый план вышла «погода в доме». Общество может менять свои ориентиры, а семейные ценности — это вечные ценности.
Есть ли будущее у печатных СМИ в Татарстане и стране? Без всякого сомнения: газеты будут жить! Я провела собственное исследование на эту тему и выпустила в свет книгу «Добро и зло российской журналистики». Все ведущие медиаперсоны России, к которым обратилась, в беседах привели факты, подтверждающие: у газет есть будущее. Человечество не одну сотню лет получает информацию с бумаги. Для нашего мозга это комфортный способ усвоения контента. Ученые доказали, что клетки мозга при этом тренируются. К тому же чтение на бумаге развивает личность человека, его интеллект, кругозор, память, воображение, грамотность, язык. Разумная часть человечества не откажется от этого способа саморазвития, иначе мы «тиктокнемся»: не сможем читать длинные тексты, правильно говорить и писать, все общение с текстом сведем к тому, чтобы выбрать кнопки «нравится / не нравится».
С этой миссией — развивать и просвещать человечество — прекрасно справляются печатные носители: газеты, журналы и книги. Думаю, наше общество скоро оценит значение печатного слова в развитии современного человека.
В дистанционном режиме
В первые же дни прошлогоднего карантина жители республики лишились возможности покупать нашу газету — все точки продажи прессы были закрыты. От имени Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минцифры России, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, АО «ТАТМЕДИА», Союза журналистов Республики Татарстан, главных редакторов СМИ были подготовлены соответствующие обращения к российским и республиканским властям с просьбой открыть киоски, павильоны печати. И это сработало: наши партнеры стали активно продавать газеты и журналы, отмечая, что спрос, а значит, и доверие к печатному слову у населения выросло.
В это время самое главное было организовать работу по бесперебойному выпуску газеты. С 30 марта установили дистанционный режим работы для сотрудников. Однако в самой редакции работала группа по выпуску — главный редактор, приемная, бухгалтерия, отдел рекламы, розницы и подписки. Как только в стране объявили режим обязательной самоизоляции, в редакцию начали звонить читатели, в большинстве своем привыкшие получать информацию из нашей газеты, встревоженные тем, что им нельзя выходить из дома из-за возрастных ограничений. Конечно, мы протянули руку помощи читателям — ответили на запросы аудитории: как выйти из дома, как вызвать волонтеров и т.д. Не прерывалась и обратная связь — приемная редакции и общественная приемная «Казанских ведомостей» ежедневно отвечали на вопросы читателей. Мы рассмотрели и мировой опыт, рассказав, как переживают пандемию татарстанцы, проживающие за рубежом (в США, Австрии, Египте и других странах). Наиболее востребованными оказались публикации на тему, кто победил ковид. Для читателей были объявлены конкурсы «Нескучная самоизоляция» и «Сам себе повар» для установления более тесного контакта с аудиторией, находящейся в вынужденной самоизоляции.
12 мая 2020 года редакция вернулась к обычному режиму работы. Общее мнение сотрудников «Казанских ведомостей»: на удаленке много времени уходит на коммуникации с группой выпуска. Сегодня мы работаем в офисе. Плюс в том, что поняли: можем выпускать газету в любых условиях, даже пандемии.
Школа стажера
У нас традиционная для печатных СМИ редакционная структура: администрация, секретариат, журналисты, бухгалтерия, компьютерный отдел, корректоры, отдел подписки, розницы и рекламы — всего 32 человека. Есть сайт, где работают три человека: главный редактор, редактор сайта и корреспондент.
Для всех в нашем регионе остро стоит кадровая проблема. Много лет редакция является базой для прохождения практики студентов журфака Казанского федерального университета (КФУ). В 2017 году мы открыли школу стажера для всех желающих познать азы журналистики, независимо от возраста и профессии. Школой руководит опытный журналист, ветеран печати Людмила Ивановна Колесникова. Раз в месяц к стажерам приходят ученые Высшей школы журналистики КФУ читать лекции по основам информационных жанров. Ведущие сотрудники «Казанских ведомостей» Елена Хитрова, Алексей Краснов, Наталья Миннулина, Владислав Косолапкин, Ольга Иванычева, Владимир Дынник, Фарит Муратов дают мастер-классы. Каждый слушатель школы стажера усваивает главное: как научиться писать интересные, качественные тексты. Сегодня стажеры активно участвуют в выпуске каждого газетного номера. Одиннадцать стажеров (среди них главный бухгалтер, экскурсовод, инженер, школьный учитель) на днях получили сертификаты об окончании нашей школы. Первая тройка лидеров в этом выпуске опубликовала в течение полугода 150 материалов на самые разные темы.
Команда «Казанских ведомостей» — команда профессионалов, которая любит свое дело, делает его с большим энтузиазмом. Вот почему мы — кузница кадров для многих начинающих свой путь в журналистике. Чтобы попасть в коллектив «Казанских ведомостей», нужно соответствовать следующим критериям: любить писать, быть любознательным и инициативным, легким на подъем, не лениться.
Настройтесь на позитив
Источники дохода издания сегодня — подписка, реклама в газете и на сайте, гранты. Реклама чаще всего носит сезонный характер. В основном это услуги того сегмента, который ближе всего к нашим читателям: медицинские, социальные, юридические, сад-огород и др. Во время пандемии спрос на размещение рекламы приостановился из-за неопределенности ситуации. Для клиентов в процессе переговоров были найдены взаимоприемлемые решения (скидки, отсрочка платежа, бонусы). Сегодня ситуация улучшилась.
«Казанские ведомости» распространяются по Республике Татарстан. Конечно, для нас самый эффективный канал — это подписка. На 1 января 2021 года на газету подписались 19 685 человек, в то время как в розницу ежемесячно покупают 8 тысяч экземпляров. Собственной службы доставки у нас нет. Каждый должен заниматься своим делом.
Девизом всех наших подписных кампаний стал слоган: «Подпишитесь на «Казанские ведомости». Пусть у вас будет хорошее настроение!» Информационный шум так велик, что мы сознательно стараемся, чтобы у наших читателей снижался уровень тревоги после наших публикаций. Материалы, размещенные в «Казанских ведомостях», отличают позитивность, компетентность и полезность. Мы рассказываем, какие решения, законы приняты властями и как они отразятся на жизни наших читателей. Конечно, боремся с чиновничьим произволом, равнодушием и халатностью. У нас работает общественная приемная, куда может обратиться за помощью любой горожанин. Эти вопросы, мнения мы публикуем в рубрике «Глас народа» — она сверхпопулярна. «Казанские ведомости» для своих читателей выступают в роли доброжелательного собеседника, мудрого советчика, компетентного консультанта, надежного помощника в решении их проблем. Поэтому самые востребованные рубрики у нашей аудитории — «Город», «Соцзащита», «Семья», «Азбука потребителя», «Здоровье», «Спорт», «Твоя формула любви», «Казань огородная». Особой любовью у читателей пользуется рубрика «Санта-Барбара» по-казански» — житейские истории из жизни наших сограждан.
Мы и сами любим позитив. Каждый день рождения устраиваем шуточные соревнования: гонки на офисных креслах, бросание валенка, чемпионат по запуску бумажных самолетиков. И кстати, моду на скандинавскую ходьбу в столице Татарстана ввели именно «Казанские ведомости».
В музее детства
В период пандемии «Казанские ведомости» приняли активное участие в общероссийском журналистском проекте «Адаптация». Проект был организован по инициативе Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов РФ на платформе Союза журналистов России. В рамках проекта «Адаптация» мы вместе с известными спикерами, медийными лицами в области экономики, культуры, искусства, туризма заглянули в наше общее будущее и обсудили, какой станет жизнь после пандемии.
Несколько лет совместно с Национальным музеем Республики Татарстан и Ассоциацией музеев РТ мы вели проект «История Татарстана в вещах». Вышло всего 53 выпуска. В 2021 году решили продлить проект в новом формате и расширить географию участников — публиковать истории не только татарстанцев, но и россиян, жителей ближнего зарубежья. Всем желающим предлагается рассказать о вещах, в которых отразилось время. Истории наших читателей — это часть истории нашей республики и страны. А редакция получает уникальный материал, который оформит со временем в книгу, как мы не раз уже это делали. Например, вместе с читателями три года собирали описание игр, в которые играли татарстанцы в XX веке и начале XXI века. В итоге выпустили сборник под названием «Музей детства в Казани», где содержится описание 132 игр. Как человек, придумавший эту акцию, я надеюсь, что собранный нами материал ляжет в экспозицию музея детства, который когда-нибудь откроется в Казани. И наши дети получат возможность играть друг с другом не виртуально, а в реальности — как играли их предки. Пока же в детских садах Казани наш сборник стал пособием по подвижным играм.
Публикации на страницах «Казанских ведомостей» послужили материалом для издания книг «100 историй о суверенитете», «Санта-Барбара» по-казански», «Музей детства в Казани», «Вячеслав Бибишев. Карикатуры», «Путеводитель до Берлина».
Онлайновый фастфуд
Наш сайт kazved.ru в прошлом году посетили 3,1 млн уникальных посетителей не только из Республики Татарстан, но и из других регионов России, Казахстана, Норвегии, Германии, Болгарии, Беларуси, Великобритании, Украины.
В период пандемии, особенно в апреле и мае, был запрос от населения на информацию, связанную с темами законодательства и здоровья. Мы активно работали в этом направлении на сайте. Формат репортажей был самым эффективным, обзорные статьи о ситуации в мире и т.д. Важно, что информация обновлялась ежедневно, использовалось большое количество фотографий. Обстановка в ТЦ, на улицах и т.д. — вот основные темы ковидных месяцев. Активность возросла в два раза — до 500 тысяч в месяц. За счет этого мы нарастили свою аудиторию в том числе.
В соцсетях работаем со всеми платформами. Акцент делаем на Instagram, Telegram, «ВКонтакте». Начали развивать TikTok.
Мы выступаем за союз бумаги и цифры. В Финляндии, где я была по долгу службы, меня привела в восхищение сотрудница МИДа Анна-Мария Лукко. Она сказала, что современный интернет — это фастфуд, а хорошая газета — ресторан, где информацию готовят мастера своего дела. И вслед за Анной-Марией я повторяю: «Чтение газеты — это наслаждение для ума». К интернету обращаются, когда нужно что-то быстро узнать. А газета — это добрый друг и опытный советчик.
Газета «Казанские ведомости» издается с 15 марта 1991 года. Выходит четыре раза в неделю: вторник и пятница — 8 полос формата А3 тиражом 1500 экземпляров; среда — 8 полос формата А4 тиражом 4000 экземпляров; четверг — 24 полосы формата А3 тиражом 23 000 экземпляров. Учредитель и издатель: АО «ТАТМЕДИА».
Сайт: kazved.ru.