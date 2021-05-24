«Казанские ведомости»: проекты, источники дохода и Школа стажера

Сегодня наши читатели нередко нам говорят: «Читаем «Казанские ведомости» от корки до корки». Это значит, что курс нами выбран правильно. Поэтому у «Казанских ведомостей» есть будущее: для большинства из нас главным всегда будут взаимоотношения с родными, мир и благополучие в доме.

Сила печатного слова

Юбилей — это повод для команды «Казанских ведомостей» подвести итоги: верным ли курсом плывет наш корабль? Когда в 1995 году я стала главным редактором газеты, в СМИ, и в «Казанских ведомостях» в том числе, была очень популярна общественно-политическая тематика. При помощи маркетинга мне пришлось пересмотреть позиционирование газеты на информационном рынке Республики Татарстан. Надо было уловить, что приоритеты в обществе и потребности граждан меняются. На смену перестроечным идеям пришли рыночные, а с ними инфляция, безденежье, безработица и вопрос: как выжить и прокормить семью? Для большинства на первый план вышла «погода в доме». Общество может менять свои ориентиры, а семейные ценности — это вечные ценности.

Есть ли будущее у печатных СМИ в Татарстане и стране? Без всякого сомнения: газеты будут жить! Я провела собственное исследование на эту тему и выпустила в свет книгу «Добро и зло российской журналистики». Все ведущие медиаперсоны России, к которым обратилась, в беседах привели факты, подтверждающие: у газет есть будущее. Человечество не одну сотню лет получает информацию с бумаги. Для нашего мозга это комфортный способ усвоения контента. Ученые доказали, что клетки мозга при этом тренируются. К тому же чтение на бумаге развивает личность человека, его интеллект, кругозор, память, воображение, грамотность, язык. Разумная часть человечества не откажется от этого способа саморазвития, иначе мы «тиктокнемся»: не сможем читать длинные тексты, правильно говорить и писать, все общение с текстом сведем к тому, чтобы выбрать кнопки «нравится / не нравится».