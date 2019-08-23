Казанский интернет-журнал «Инде» возглавит бывший главред AdMe Ксения Лукичева

Главным редактором интернет-журнала «Инде» стала Ксения Лукичева — бывший главред портала AdMe.ru, недавно покинувшая издание «Площадь Свободы».

«Мы искали нового главреда с прошлой осени и сегодня наконец можем с гордостью объявить, что редакцию возглавит Ксения Лукичева», — сообщает редакция «Инде».

«По моему убеждению, „Инде“ — давно уже часть казанской идентификации, часть города и часть моей любви к Казани, — сказала Лукичева, комментируя назначение. — Мы долго шли навстречу друг другу, а теперь пойдем вместе».

Интернет-журнал «Инде» был запущен в январе 2016 года по инициативе помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Лукичева после ухода с портала AdMe в августе 2015 года работала креативным директором онлайн-кинотеатра ivi.ru, а в ноябре 2016-го вместе с бывшим гендиректором «Коммерсанта» Владимиром Яковлевым запустила сетевое издательство Splash! В сентябре 2018-го она объявила о запуске интернет-издания «Площадь Свободы». В июне этого года Лукичева покинула проект вместе со всей командой, сообщив о расхождении видения будущего, — издание прекратило свое существование.