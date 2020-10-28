Каждого депутата Госдумы попросили взять дело Сафронова под личный контроль

В общественную приемную Госдумы днем 26 октября на имя каждого депутата поступили обращения взять под личный контроль дело бывшего спецкорреспондента “Ъ” и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ).

«Сафронов должен быть отпущен домой, а его преследование — прекращено! Просим вас обратить внимание государственных органов на это дело и взять его под личный контроль», — говорится в конце обращения, подписанного инициативной группой в поддержку Ивана Сафронова. На обороте каждого письма есть рисунки: например, на одном из них на фоне надписи «Свободу Ивану Сафронову и всем политзаключенным» закованная в цепи рука сжимает ручку для письма.

Аналогичные обращения по почте будут направлены всем членам Совета федерации и руководителям Администрации президента России. Обращение к председателю верхней палаты парламента Валентине Матвиенко уже было отправлено через общественную приемную.