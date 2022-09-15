«Кедр»: как интересно писать об экологической повестке

В последние годы жители России все больше обеспокоены состоянием окружающей среды: опрос ФОМ за 2021 год показал, что почти половина (49%) участников считают, что из-за климатических изменений условия жизни на Земле серьезно ухудшатся. Тема экологии все больше захватывает медийное пространство: о ней начинают писать не только крупные федеральные СМИ, но и небольшие издания. Читателям рассказывают о том, что можно носить с собой многоразовый стаканчик для кофе, о том, какой из видов транспорта наименее вредный для природы.

Хотя такие материалы, несомненно, значимы для общего повышения «экологической» грамотности, они почти не затрагивают более глобальные проблемы окружающей среды. В конце августа смог от сильных пожаров в Рязанской области дошел до Москвы, в июне и июле Сочи накрыло наводнениями. Именно о таких катастрофах подробно пишет «Кедр.медиа», молодое издание об окружающей среде. ЖУРНАЛИСТ поговорил с основателями проекта: главным редактором Иваном Жилиным и директором проекта Юлией Счастливцевой о том, как они выбирают инфоповоды, почему в этой сфере преобладают «плохие» новости и откуда в «Кедр» приходит аудитория.

Юлия Счастливцева, директор проекта «Кедр.медиа»

— Почему вы решили запустить именно экологическое медиа?

— В какой-то момент стало очевидно, что тема экологии и благополучия окружающей среды для человека стала все чаще звучать в повестке: тематические отделы и регулярные материалы появились в федеральных СМИ: РБК, «Новая газета», «Такие дела». Люди стали активнее реагировать на попытки бизнеса или власти нарушить их права на чистый воздух и воду, внимательнее следить за состоянием окружающей среды в том месте, где они живут. Экологичный образ жизни стал модным трендом и у молодежи, и у бизнеса. И хотя к идее нишевого медиа коллеги, с которыми мы общались, относились скептически — говорили, что мало пока интереса к теме, что у людей в России совсем другие заботы, — мы все-таки рискнули. И уже сейчас понимаем, что правильно: внимание к тому, что мы делаем, есть у всех сторон, нужных для устойчивого развития проекта, — у читателей, авторов, рекламодателей и партнеров.

— На какие средства существует издание? Это только поддержка подписчиков?

— Мы стараемся, чтобы источников было несколько: кроме донатов на сайте это также партнеры из бизнеса и некоммерческих организаций, которые заинтересованы в продвижении экологической повестки и ESG-повестки (Environment, Social, Governance — «экология, социальная политика и корпоративное управление»). Их нельзя назвать «рекламодателями», это скорее инвесторы. Но и небольшие рекламодатели к нам тоже приходят, правда, мы пока пытаемся разобраться с новыми законами, чтобы полноценно начать с ними работать. Когда к нам уже на втором месяце после запуска в почту начали приходить предложения о размещении рекламы, мы поняли, что пришли на востребованную нишу.

Иван Жилин, главный редактор «Кедр.медиа»

— Как вы выбираете темы для материалов?

— Во-первых, исходим из собственного представления о том, как должно быть и как не должно. Во-вторых, в нашем редакционном чате больше 20 авторов — журналистов, работающих с экологической тематикой, которые приносят свои идеи и предложения. Ну и традиционные способы: следим за новостями, общаемся с активистами, учеными, общественными организациями.

В природоохранной повестке и активисты, и профессиональные экологи заинтересованы говорить о проблемах. Это нам помогает.

— Почему тема экологии все еще актуальна в 2022 году, учитывая множество других проблем, с которыми сталкивается мир?

— Мы бы сказали не «все еще», а «все более» актуальна. Посмотрите, что происходит вокруг: последствия изменения климата невозможно не замечать, экстремальные погодные явления и настоящие природные катастрофы, с которым сталкивается юг России, — это тема экологии. Мусорная проблема, которая проявляется то тут, то там по всей стране. Лесные пожары и вырубки леса, в результате которых мы теряем самое ценное, — разве это все не важно? Важно нам, и по реакции наших подписчиков мы видим, что им тоже важно.

— Какие из последних материалов вы можете назвать самыми значимыми?

— Если считать с момента создания «Кедра», то, безусловно, это исследования: о том, как оставшиеся со времен СССР ядерные могильники до сих пор отравляют россиянам жизнь, глубокий материал зоологов Сергея Колчина, Алексея Олейникова и Виктора Лукаревского о состоянии популяции тигра в России — оказывается, забота государства очень вредит хищнику.

Если говорить о недавних материалах, то можно, например, выделить лонгрид, посвященный последствиям изменения климата на юге России: это и многочисленные потопы, ураганы, засухи, и потеря урожая, и — неизвестные ранее местным жителям болезни. Тут привет всем, кто считает, что в глобальном потеплении нет ничего страшного.