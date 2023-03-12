13 способов привлечь внимание читателя

Современная интернет-журналистика — это суровая битва за внимание читателя. На войне все средства хороши, но некоторые лучше других. Какие же? Попробуем разобраться.

Ускорился ритм жизни, фрагментировалось внимание людей, сократился порог терпимости для длинных и сложных текстов. Информация теперь в изобилии. Нет времени объяснять, нужно смотреть смешную гифку про котиков. Велик соблазн плюнуть на социальную ответственность, закрыть отдел расследований и начать клепать статьи в виде списков в надежде ухватить лучик славы.

Но не все потеряно! Просто нужно по-другому упаковывать качественную журналистику. Не хотят читать ваше крутое расследование? Сделайте его краткий пересказ, а главные находки изобразите в виде инфографики. Сомневаетесь, что осилят интервью на 20 000 знаков? Отберите основные темы, к каждой подберите по одной цитате из интервью и сделайте удобную навигацию по этим темам, чтобы их сразу можно было окинуть одним взглядом.

Фотограф принес съемку на 100 фотографий с разных ракурсов? Беспощадно сокращайте ее до десяти, нет, лучше пяти самых эффектных. Уважайте время ваших читателей, которые могут просматривать эту галерею, будучи в метро, в пробке за рулем и, страшно подумать, в туалете.

Итак, вот вам чертова дюжина факторов, которые заставят вашу аудиторию кликнуть, а если повезет — еще и дочитать до конца ваш материал.