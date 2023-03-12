13 способов привлечь внимание читателя

Чертова дюжина факторов, которые заставят вашу аудиторию кликнуть
Современная интернет-журналистика — это суровая битва за внимание читателя. На войне все средства хороши, но некоторые лучше других. Какие же? Попробуем разобраться.
Ускорился ритм жизни, фрагментировалось внимание людей, сократился порог терпимости для длинных и сложных текстов. Информация теперь в изобилии. Нет времени объяснять, нужно смотреть смешную гифку про котиков. Велик соблазн плюнуть на социальную ответственность, закрыть отдел расследований и начать клепать статьи в виде списков в надежде ухватить лучик славы.
Но не все потеряно! Просто нужно по-другому упаковывать качественную журналистику. Не хотят читать ваше крутое расследование? Сделайте его краткий пересказ, а главные находки изобразите в виде инфографики. Сомневаетесь, что осилят интервью на 20 000 знаков? Отберите основные темы, к каждой подберите по одной цитате из интервью и сделайте удобную навигацию по этим темам, чтобы их сразу можно было окинуть одним взглядом.
Фотограф принес съемку на 100 фотографий с разных ракурсов? Беспощадно сокращайте ее до десяти, нет, лучше пяти самых эффектных. Уважайте время ваших читателей, которые могут просматривать эту галерею, будучи в метро, в пробке за рулем и, страшно подумать, в туалете.
Итак, вот вам чертова дюжина факторов, которые заставят вашу аудиторию кликнуть, а если повезет — еще и дочитать до конца ваш материал.
Заголовок
В современном мире заголовок — это король. Хороший заголовок может спасти даже плохой контент. Плохой заголовок — прямая дорога к 100-процентному показателю отказов и забвению. Банальщина. Но эту мантру часто забывают.
Выбор картинки
Картинка. Именно она закидывает гарпун прямо в ваше глазное яблоко, когда вы лениво листаете ленту. Подобно спору о яйце и курице, современные медиааналитики не могут сойтись в том, что важнее для привлечения внимания беспокойного читателя — заголовок или картинка. Так что для верности убедитесь в том, что у вас отлично проработано и то и другое.
Забудьте про стоковые изображения и парадные фотографии с мероприятий. Высший пилотаж — подобрать для информационного сообщения визуальную метафору, чтобы она не просто иллюстрировала, но еще и дополняла в смысловом плане, а может быть даже и раскрывала дополнительные грани события. Пусть это будет кадр из всем известного фильма или сериала, смешная gif-анимация или просто фото знаменитого человека — попробуйте разные варианты и посмотрите на реакцию своих читателей.
Ироничное повествование
Конечно, ироничная подача подходит не для всех новостей. В конце концов, если формат вашего издания должен быть очищен от любых эмоциональных примесей, как солдат, хлебнувший чаю с бромом, вводите новые форматы: нанимайте веселых колумнистов, заводите разудалые блоги, собирайте многозначительные галереи. Невозможно выехать только на звериной серьезности на рынке, переполненном сарказмом.
Необычный угол подачи материала
Событие происходит одно, а сообщений о нем появляется сотни, а то и тысячи. Почему читатель кликнет именно на ваше?
Не нужно слепо гнаться за «отработкой» повестки, если у вас нет исключительной установки на публикацию срочных новостей. Думайте о добавленной стоимости, о том, что вы можете сообщить своей аудитории помимо непосредственной информации о событии. Порефлексировав пять минут над новостью, вы обязательно нашарите в чертогах своего разума нестандартную подачу сюжета (в виде теста, игры или инфографики) или он натолкнет вас на совершенно другую статью по теме.
Нестандартное оформление истории
В общем-то этот пункт про то, что мы привыкли называть лонгридами. Другое дело, что наш торопящийся читатель настоящий лонгрид ни за что до конца не дочитает. В лучшем случае откроет, посмотрит на полноэкранное зацикленное видео на заставке, скажет: «Вау», и переключится на Angry Birds.
Обещание, что читать придется совсем немного
Продолжаем тему про щадящие лонгриды. Заставить себя начать читать текст, конец которого виден в рамках одного экрана, просто психологически намного проще, чем «подписываться» на теряющийся в бездне браузерного окна очередной мультимедийный лонгрид.
Список. Ваш проводник в хаосе
Какими бы примитивными ни казались вам списки, все метрики показывают, что они работают чрезвычайно эффективно. Все очень просто: 1) они структурируют информацию; 2) их хочется дочитать до конца в страхе что-то упустить; 3) их легко иллюстрировать; 4) цифра в заголовке хорошо привлекает внимание и расходится по соцсетям. Главное — не переборщите. Один формат не должен исключать все остальные.
Объяснение сложной или противоречивой темы
Все просто: информации много, времени мало, разобраться хочется. Кто сделает это максимально быстро, доступно и интересно — тот и победил. Приз — внимание аудитории и ее лояльность.
Интерактив. Тесты, игры, карты, слайдеры
Любое дополнительное действие на странице с текстом, пусть даже простенький опрос, — это лишние несколько секунд, а то и минут читательского внимания. К сожалению или к счастью, СМИ теперь конкурируют не только друг с другом, но и с видеоиграми. Нужно бить врага его же оружием.
Анимация и видео
Содержать сегодня сайт СМИ без гифок и видеороликов (хотя бы с YouTube) — это как дать школьнику книгу про динозавров без картинок и надеяться, что он когда-нибудь станет криптозоологом. Бесполезно.
Удобство для чтения
Попробуйте, сидя перед компьютером, открыть свой родной сайт, закрыть глаза на минуту, а потом широко раскрыть их и попробовать посмотреть на любимый портал как будто в первый раз. Вам действительно нужны все эти блоки справа? А реклама не кажется слишком назойливой и перекрывающей часть контента?
Очевидная выгода или польза для читателя
Если заголовок заставил меня кликнуть на материал, то в первом или максимум втором абзаце я хочу знать, зачем мне нужно осилить этот текст до конца. В англо-саксонской журналистской традиции есть замечательный термин nut graph — абзац, объясняющий значение и важность материала.
Сильные эмоции. Ностальгия. «Я тебя понимаю»
Слезы. Смех. Сопричастность. Это то, что делает нас теми, кто мы есть. А если вы думаете, что эмоциям не место в новостях, — ну, нанимайте роботов, благо уже и выбор немал. А вот факты от мнений, конечно, нужно отделять.