Кейс-чемпионат для старшеклассников пройдет в петербургском Доме журналиста

Дом журналиста (Невский, 70) совместно с Высшей школой журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ проведет кейс-чемпионат «Свидание с журналистикой» среди учащихся 10-11 классов. Участники смогут повысить уровень профессиональных компетенций и создать свой материал в номинациях: рецензия, интервью, подкаст и фоторепортаж. По каждому направлению будет проведен мастер-класс. Выбирать победителей и присуждать призы будут сотрудники кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ.

Место и дата проведения

Дата проведения: 12-14 мая

Место проведения: Санкт-Петербург, Дом журналиста, Невский пр., 70

Формат: офлайн

Программа:

• Мастер-класс по созданию подкастов от продюсера студии подкастов «Толк» Валентины Шматко.

• Мастер-класс по фоторепортажам от фотографа медиацентра Второй Санкт-Петербургской гимназии Марии Акимовой.

• Мастер-класс по написанию рецензиии от преподавателя кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, автора журналов «Прочтение» и «Горький» Николая Родосского.

• Мастер-класс по интервью от доцента кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, автора проекта «Круги на воде» и Telegram-канала «Вечерний Тереграмъ» Натальи Павлушкиной

• Лекция про питчинг идей и создание резюме от журналиста, карьерного коуча и основателя проекта «My dream job» Дарьи Аминовой

• Выставка плакатов и интерактивных карточек «Другими словами» от студентов ВШЖиМК СПбГУ, ВШЭ, СПГХПА им. А. Л. Штиглица и других вузов.

• Кинопоказ фильма о Петербурге и журналистике «Питер FM» с обсуждением.

Регистрация:

Для участия в конкурсе необходимо отправить мотивационное письмо в свободной форме или видеообращение (не дольше 1 минуты) на почту k.nigmatulina@spbu.ru (в теме письма указать «Кейс-чемпионат для школьников»).

Дедлайн подачи заявки — до 6 мая включительно.

Лучшие проекты участников будут опубликованы на ресурсах СПбГУ и на сайте ЖУРНАЛИСТА. Все участники получат сертификаты, подтверждающие участие в кейс-чемпионате, а победителей ждут приятные призы.