Кейс-чемпионат для старшеклассников пройдет в петербургском Доме журналиста

Участники научатся создавать рецензии, интервью, подкасты и фоторепортажи

Дом журналиста (Невский, 70) совместно с Высшей школой журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ проведет кейс-чемпионат «Свидание с журналистикой» среди учащихся 10-11 классов. Участники смогут повысить уровень профессиональных компетенций и создать свой материал в номинациях: рецензия, интервью, подкаст и фоторепортаж. По каждому направлению будет проведен мастер-класс. Выбирать победителей и присуждать призы будут сотрудники кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ.

 

Место и дата проведения

Дата проведения: 12-14 мая 

Место проведения: Санкт-Петербург, Дом журналиста, Невский пр., 70

Формат: офлайн

 

Программа:

  Мастер-класс по созданию подкастов от продюсера студии подкастов «Толк» Валентины Шматко.

  Мастер-класс по фоторепортажам от фотографа медиацентра Второй Санкт-Петербургской гимназии Марии Акимовой.

  Мастер-класс по написанию рецензиии от преподавателя кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, автора журналов «Прочтение» и «Горький» Николая Родосского.

  Мастер-класс по интервью от доцента кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, автора проекта «Круги на воде» и Telegram-канала «Вечерний Тереграмъ» Натальи Павлушкиной

  Лекция про питчинг идей и создание резюме от журналиста, карьерного коуча и основателя проекта «My dream job» Дарьи Аминовой  

  Выставка плакатов и интерактивных карточек «Другими словами» от студентов ВШЖиМК СПбГУ, ВШЭ, СПГХПА им. А. Л. Штиглица и других вузов.

  Кинопоказ фильма о Петербурге и журналистике «Питер FM» с обсуждением.

 

Регистрация:

Для участия в конкурсе необходимо отправить мотивационное письмо в свободной форме или видеообращение (не дольше 1 минуты) на почту k.nigmatulina@spbu.ru (в теме письма указать «Кейс-чемпионат для школьников»).

Дедлайн подачи заявки — до 6 мая включительно.

Лучшие проекты участников будут опубликованы на ресурсах СПбГУ и на сайте ЖУРНАЛИСТА. Все участники получат сертификаты, подтверждающие участие в кейс-чемпионате, а победителей ждут приятные призы.

 

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от
04 мая 2022

мая 4, 2022

Кейс-чемпионат для старшеклассников пройдет в петербургском Доме...
Участники научатся создавать рецензии, интервью, подкасты и фоторепортажи

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