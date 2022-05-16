Кейс-чемпионат для школьников завершился в петербургском Доме журналиста

С 12 по 14 мая петербургский Дом журналиста совместно с Высшей школой журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ проводил кейс-чемпионат журналистских компетенций для школьников. В трехдневном марафоне участвовали более 30 старшеклассников из школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все участники прошли конкурсный отбор.
Главным испытанием для участников стало создание индивидуального журналистского проекта в рамках одной из номинаций: рецензии, интервью, подкаста или фоторепортажа. В каждой номинации были определены один победитель и двое призеров. Все проекты оценивались профессиональным жюри — сотрудниками кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ и приглашенными экспертами. Работы хвалили за оригинальность, вдумчивость и динамику, но отмечали и недостатки вроде технических ошибок или проблем в логике повествования.
За время мероприятия школьники посетили мастер-классы по созданию медиапродуктов в разных жанрах и форматах:
Продюсер студии подкастов «Толк» Валентина Шматко рассказала о процессе создания подкастов, об их структуре и записи, а также посоветовала, какие обложки стоит выбирать, а от каких лучше совсем отказаться.
«Не ограничивайтесь разговорным подкастом. Поштурмите самые безумные идеи! Смешивайте, заимствуйте, экспериментируйте», — посоветовала Валентина.
Доцент кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, автор проекта «Круги на воде» и Telegram-канала «Вечерний Телеграмъ» Наталья Павлушкина обратила внимание школьников на то, что качество и полнота ответов респондента зависит от качества вопросов. Она также напомнила участникам о том, что интервью требует серьезной подготовки.
«В хорошем интервью правда важнее выдумки», — отметила Наталья.
Фотограф медиацентра Второй Санкт-Петербургской гимназии Мария Акимова опровергла суждение о том, что нельзя делать хорошие фотографии на телефон, и поделилась опытом работы над фоторепортажами.
«Фоторепортер должен интуитивно предчувствовать момент для кадра. Для этого нужно знать, где в каком месте лучше оказаться», — рассказала Мария.
Преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, автор журналов «Прочтение» и «Горький» Николай Родосский объяснил, почему эмоциональности, спойлерам и пересказу сюжета нет места в рецензии, а также рассказал, где могут публиковаться начинающие критики.
«Думайте над структурой будущего текста во время просмотра, подмечайте детали для системы образов, нагружайте голову и ловите инсайты», — поделился советами Николай.
Закончила образовательную часть кейс-чемпионата основатель проекта My dream job Дарья Аминова, рассказавшая о «холодном» и «теплом» питчинге, умении писать письма редакторам и успешных способах сотрудничества с редакциями.
Не забыли и о культурной составляющей. На второй день были запланированы выставка работ молодых дизайнеров и художников «Другими словами», показ фильма «Питер FM» и его обсуждение с помощником редактора самиздата о кино «К!» Дианой Абу Юсеф. На выставке плакатов и интерактивных карточек, созданных студентами ВШЖиМК СПбГУ, ВШЭ, СПГХПА им. А.Л. Штиглица и других вузов, участники познакомились с визуализацией сюжетов знакомых всем сказок: от «Ёжика в тумане» до «Колобка».
Кураторы и авторы работ поделились своими мыслями о фольклоре, порассуждали о том, как часто он встречается в повседневной жизни, и о том, что голос в современном мире может потерять каждый. С работами выставки можно познакомиться по ссылке. После выставки для ребят был проведен мастер-класс по каллиграфии.
Каждый школьник получил сертификат об участии в кейс-чемпионате, а победителям были вручены памятные подарки. Лучшие работы скоро будут опубликованы на ресурсах ЖУРНАЛИСТА.