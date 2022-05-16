Кейс-чемпионат для школьников завершился в петербургском Доме журналиста

С 12 по 14 мая петербургский Дом журналиста совместно с Высшей школой журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ проводил кейс-чемпионат журналистских компетенций для школьников. В трехдневном марафоне участвовали более 30 старшеклассников из школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все участники прошли конкурсный отбор.

Главным испытанием для участников стало создание индивидуального журналистского проекта в рамках одной из номинаций: рецензии, интервью, подкаста или фоторепортажа. В каждой номинации были определены один победитель и двое призеров. Все проекты оценивались профессиональным жюри — сотрудниками кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ и приглашенными экспертами. Работы хвалили за оригинальность, вдумчивость и динамику, но отмечали и недостатки вроде технических ошибок или проблем в логике повествования.

За время мероприятия школьники посетили мастер-классы по созданию медиапродуктов в разных жанрах и форматах:

Продюсер студии подкастов «Толк» Валентина Шматко рассказала о процессе создания подкастов, об их структуре и записи, а также посоветовала, какие обложки стоит выбирать, а от каких лучше совсем отказаться.

«Не ограничивайтесь разговорным подкастом. Поштурмите самые безумные идеи! Смешивайте, заимствуйте, экспериментируйте», — посоветовала Валентина.

Доцент кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, автор проекта «Круги на воде» и Telegram-канала «Вечерний Телеграмъ» Наталья Павлушкина обратила внимание школьников на то, что качество и полнота ответов респондента зависит от качества вопросов. Она также напомнила участникам о том, что интервью требует серьезной подготовки.

«В хорошем интервью правда важнее выдумки», — отметила Наталья.

Фотограф медиацентра Второй Санкт-Петербургской гимназии Мария Акимова опровергла суждение о том, что нельзя делать хорошие фотографии на телефон, и поделилась опытом работы над фоторепортажами.

«Фоторепортер должен интуитивно предчувствовать момент для кадра. Для этого нужно знать, где в каком месте лучше оказаться», — рассказала Мария.

Преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, автор журналов «Прочтение» и «Горький» Николай Родосский объяснил, почему эмоциональности, спойлерам и пересказу сюжета нет места в рецензии, а также рассказал, где могут публиковаться начинающие критики.

«Думайте над структурой будущего текста во время просмотра, подмечайте детали для системы образов, нагружайте голову и ловите инсайты», — поделился советами Николай.

Закончила образовательную часть кейс-чемпионата основатель проекта My dream job Дарья Аминова, рассказавшая о «холодном» и «теплом» питчинге, умении писать письма редакторам и успешных способах сотрудничества с редакциями.

Не забыли и о культурной составляющей. На второй день были запланированы выставка работ молодых дизайнеров и художников «Другими словами», показ фильма «Питер FM» и его обсуждение с помощником редактора самиздата о кино «К!» Дианой Абу Юсеф. На выставке плакатов и интерактивных карточек, созданных студентами ВШЖиМК СПбГУ, ВШЭ, СПГХПА им. А.Л. Штиглица и других вузов, участники познакомились с визуализацией сюжетов знакомых всем сказок: от «Ёжика в тумане» до «Колобка».