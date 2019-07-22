Кейс дня: как «МегаФон» получил охват в 43 млн в интеграции с «Одноклассниками»

Компания провела рекламную интеграцию в видеозвонках в социальной сети «Одноклассники».

«МегаФон» стал первой компанией, которая запустила рекламную интеграцию в видеозвонках в социальной сети «Одноклассники» и получила охват в 43 млн пользователей. Этот кейс расширил список нестандартных рекламных механик, которые соцсеть разрабатывает для клиентов.

Перед «МегаФоном» стояла имиджевая задача — рассказать пользователям о качественной связи и показать перспективы ее развития. Звонки ОК как раз были идеальным инструментом для ее воплощения: в соцсети искусственный интеллект управляет качеством связи и улучшает его. К тому же, использование звонков внутри соцсетей и мессенджеров — это растущий тренд, та самая перспектива, которую хотелось визуализировать.

Для сотового оператора команда «Одноклассников» впервые создала брендированные кнопки «Позвонить» в фирменных зеленых и фиолетовых цветах. В течение 10 дней каждый пользователь видел кнопку «Позвонить» в ленте на главной странице, под фотографией друзей или в переписке. Нативную интеграцию сотового оператора ОК встроили в мобильные приложения соцсети на iOS и Android, а также в мобильную и в веб-версию сайта.

В результате кампании было совершено 17 миллионов звонков с помощью специальной кнопки от «МегаФона», что выше планового KPI в 1,7 раз, а всего интеграция охватила 43 млн. пользователей в ленте ОК.

Звонки в ОК были выбраны для интеграции из-за чёткой ассоциации с оператором связи и стремительного роста их популярности в соцсети. После перезапуска платформы голосовых и видеозвонков под управлением ИИ пользователи ОК стали звонить в соцсети своим друзьям и близким в 7 раз чаще и в сутки совершают более 2,2 млн звонков.

ОК как рекламная площадка активно развивает нестандартные механики при создании имиджевых рекламных кампаний брендов. Помимо использования традиционного инвентаря, крупные бренды запускают глубокую интеграцию в продукты ОК, а соцсеть, в свою очередь, предлагает инновационные подходы к интеграциям, включая создание стикеров, виртуальных подарков, брендирование страницы авторизации соцсети. Например, ко Дню всех влюбленных Faberlic запускал в ОК виртуальные подарки в виде поцелуев.