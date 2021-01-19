«Хабаровская карусель» дала сбой

Как журналистов повторно арестовывали в Хабаровске и почему система дала сбой
В Хабаровске появилась нехорошая традиция: журналистов на протестных акциях задерживали, составляли на них протоколы за участие в несогласованном мероприятии, отвозили в отделы полиции и оставляли там на ночь. Утром судили, назначали штрафы либо сутки ареста, на выходе из суда снова задерживали, отправляли в участок. На следующий день судили и арестовывали — уже на несколько суток.
Хабаровчане назвали эту тактику «каруселью». Ее действие испытала на себе и журналист «Просто газеты» Татьяна Хлестунова.
Первый раз ее задержали 28 ноября за участие в одной из предыдущих акций, хотя на самом деле она на ней работала. Полицейские сообщили Хлестуновой, что на нее есть материалы «по арестной статье» и они должны доставить журналиста в отдел полиции. Татьяна заявила, что находится при исполнении служебных обязанностей, предъявила редакционное задание, пресс-карту и попросила прислать повестку, однако в ответ услышала, что есть распоряжение начальства ее задержать. Татьяну Хлестунову отвезли в отдел полиции.
Там полицейские решили, что Татьяна ведет трансляцию из участка. Она показала выключенный телефон — его изъяли, а задержанную обыскали, «осмотрели всю одежду и даже контактные линзы», говорит Хлестунова. Далее все как обычно: составили протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП («Участие в несогласованной акции, повлекшее помехи движению пешеходов и транспорта) и оставили в спецприемнике до суда. 30 ноября Индустриальный районный суд Хабаровска арестовал ее на четверо суток за участие в акции 7 ноября. А 2 декабря после отбытия срока на выходе из спецприемника ее снова задержали — уже за присутствие на акции 28 ноября. Доставили в отдел полиции, составили еще один протокол по той же статье КоАП и еще раз оставили в спецприемнике. На следующий день тот же Индустриальный суд повторно арестовал Хлестунову — теперь на 10 суток. Доводы защиты, что дело должно быть прекращено в связи с отсутствием события правонарушения, так как журналист не участвовала в протестах, а освещение уличных акций является правом СМИ, воздействия на суд не оказали.
После повторного ареста Татьяна Хлестунова объявила голодовку. Первое время (до 8 декабря) к ней не допускали врачей.
Тем временем правоохранители занялись семьей Хлестуновой — ее мужа, имеющего гражданство Египта, вызвали в Федеральную миграционную службу. Но встретили его там сотрудники ФСБ, которых интересовало, что он делает в России.
3 декабря наступила очередь корреспондента RusNews Александры Руновой. В тот день один из сотрудников полиции толкнул журналиста. Рунова упала, затем поднялась и встала на прежнем месте, что, по мнению правоохранителей, стало нарушением части 1 статьи 19.3 КоАП о воспрепятствовании деятельности полицейского.
Александру доставили в отдел полиции №4. Там к упомянутому нарушению добавили традиционный протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП за участие в акции, которая состоялась еще 24 октября.
А затем Александру отпустили. Эта неожиданная гуманность объясняется тем, что Александра Рунова — мать-одиночка, имеет малолетних детей, и по закону ее нельзя задержать надолго.
На следующий день Центральный районный суд рассмотрел дело Александры Руновой. Выслушав утверждение журналиста, что она, выполняя свою работу, не участвовала в протестах, а лишь освещала их, судья заявил, что для этого необходимо иметь редакционное задание, но не стал арестовывать Рунову, а назначил ей наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.
Появилось ощущение, что впервые «карусель» дала сбой. В дальнейшем оно усилилось. Дело в том, что 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека Владимир Путин заявил, что журналисты должны иметь право освещать публичные акции, разрешенные или не разрешенные властями.
И так совпало, что уже на следующий день Хабаровский краевой суд отменил решение об аресте Татьяны Хлестуновой. Не прошло и суток после выступления президента, как дело пошло. Татьяну выпустили из спецприемника, где она отбывала 10 суток ареста после повторного задержания.
Далее Индустриальный суд, куда дело Хлестуновой отправили на пересмотр, на этот раз пришел к выводу, что на митинге 28 ноября журналист выполняла редакционное задание и не может быть виновной в нарушении митингового законодательства. В результате суд был вынужден дело Татьяны Хлестуновой прекратить.