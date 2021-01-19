«Хабаровская карусель» дала сбой

В Хабаровске появилась нехорошая традиция: журналистов на протестных акциях задерживали, составляли на них протоколы за участие в несогласованном мероприятии, отвозили в отделы полиции и оставляли там на ночь. Утром судили, назначали штрафы либо сутки ареста, на выходе из суда снова задерживали, отправляли в участок. На следующий день судили и арестовывали — уже на несколько суток.

Хабаровчане назвали эту тактику «каруселью». Ее действие испытала на себе и журналист «Просто газеты» Татьяна Хлестунова.

Первый раз ее задержали 28 ноября за участие в одной из предыдущих акций, хотя на самом деле она на ней работала. Полицейские сообщили Хлестуновой, что на нее есть материалы «по арестной статье» и они должны доставить журналиста в отдел полиции. Татьяна заявила, что находится при исполнении служебных обязанностей, предъявила редакционное задание, пресс-карту и попросила прислать повестку, однако в ответ услышала, что есть распоряжение начальства ее задержать. Татьяну Хлестунову отвезли в отдел полиции.