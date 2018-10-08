Саудовский журналист пропал после визита в консульство в Стамбуле. Турция считает, что его там убили

Саудовский журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

59-летний Джамаль Хашкаджи пришел в консульство во вторник, 2 октября. Он собирался получить документ, подтверждающий его развод с женой, чтобы заключить брак со своей невестой в Турции. Невеста ждала его у входа в консульство около 11 часов, но он так и не вышел из здания. На входе у журналиста, в соответствии с обычной практикой, забрали мобильный телефон.

Турция начала расследование, предварительные результаты которого показали, что журналиста убили в консульстве. Агентство Reuters сообщает со ссылкой на неназванный источник в следственных органах Турции, что в тот же день, когда Хашкаджи пришел в консульство, туда прибыли 15 других подданных Саудовской Аравии. Они прилетели в Стамбул на двух самолетах и позднее покинули Турцию. Источник Reuters сообщил, что турецкие власти пока не установили их личности.

Саудовская Аравия отвергла обвинение в убийстве журналиста, назвав его безосновательным. Она утверждает, что Хашкаджи покинул консульство в тот же день, когда вошел в него. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Салман аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что готов допустить представителей турецких властей в консульство. «Это суверенная территория, но мы позволим им войти и провести осмотр, сделать все, что им захочется. Если они об этом попросят, конечно. Нам нечего скрывать», — сказал принц. Он добавил, что Хашкаджи — подданный Саудовской Аравии, и саудовские власти вместе с Турцией пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

После исчезновения журналиста около консульства Саудовской Аравии в Стамбуле начались уличные акции в его поддержку. Один из номеров The Washington Post вышел с пустой колонкой под фотографией Хашкаджи — на месте, где должен был выйти его материал:

«Если сообщения об убийстве Джамаля окажутся правдой — это чудовищное и непостижимое деяние <…> Его уважают в его стране, на Ближнем Востоке и во всем мире. Мы невероятно горды тем, что публиковали его материалы», — говорится в заявлении The Washington Post.

Джамаль Хашкаджи последний год жил в Вашингтоне. Он уехал из Саудовской Аравии в сентябре 2017 года. Журналист регулярно публиковал статьи с критикой саудовских властей и лично наследного принца Мухаммеда Салмана аль Сауда.