Трамп: США назовут убийцу Хашкаджи 20 ноября

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в ближайшее время США опубликуют «очень полный доклад» по убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщили журналисты из пресс-пула Белого дома, которые сопровождают главу государства в поездке по штату Калифорния, где бушуют пожары.

Трамп подчеркнул, что в докладе будут содержаться сведения о том, кто совершил убийство: Произошла ужасная вещь — убийство журналиста. У нас будет полный отчет в течение следующих двух дней, возможно, в понедельник или вторник.

Глава государства позднее уточнил, что речь идет о вторнике.

Президент Соединенных Штатов подтвердил, что провел в субботу на борту своего самолета телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джиной Хэспел. Трамп отметил, что появившаяся в пятницу в СМИ информация о выводах ЦРУ была «предварительной».