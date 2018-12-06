В Киеве закроют старейшую газету

Киевские власти решили закрыть газеты «Вечерний Киев» и «Крещатик» с 1 января 2019 года.

Вместо выпуска культовых изданий в КГГА решили финансировать создание «Центра публичных коммуникаций и информации», сообщает сайт Киевского горсовета. Этот Центр займется разъяснением работы киевских властей.

Свое решение власти объяснили нормами закона «О реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ».

При этом «Крещатик» закроют «с концами», а вот «Вечерний Киев» просто переформатируют в интернет-газету.

Отметим, что «Вечерний Киев» называют старейшей действующей газетой столицы. Это «преемник» «Вечерней газеты», который издавался со 2 января 1906 года. Печатным органом Киевского горсовета «Вечерний Киев» стал с 1 марта 1927 года.

Ранее в Раде рассказали о планах приучить украинцев читать на украинском языке. Процесс не должен коснуться языков стран ЕС.