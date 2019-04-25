Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые дал интервью иностранному журналисту — им оказался журналист ВГТРК Павел Зарубин. Запись интервью опубликована в Youtube-канале телеканала «Россия 24»:

Я приехал в Россию с теплым чувством. Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным. Надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших отношений. Теплый привет всему российскому народу.

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» Зарубин рассказал, что, по его мнению, ему удалось привлечь внимание лидера КНДР тем, что он задал вопрос на корейском языке.

Утром 24 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на станцию Хасан в Приморском крае. Во время встречи с членами российской делегации Ким Чен Ын рассказал, что давно мечтал побывать в России и надеется ее посещать в будущем.