Кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Кинокритик и журналист Антон Долин объявил, что уходит с радио «Маяк» и ВГТРК, причиной он назвал «лживый и гнусный» репортаж о его якобы «профессиональной нечистоплотности», вышедший на телеканале «Россия 24».

«Провел последний эфир на «Маяке». На ВГТРК я больше не работаю. Ухожу сам. Никто не гнал и не давил, даже наоборот», — написал он в своем Facebook.

Он заявил, что не совсем согласен с информационной политикой холдинга, однако уходит не из-за этого:

Увольняюсь я из-за лживого и гнусного репортажа, обличающего мои взгляды и включающего инсинуации по поводу моей профессиональной нечистоплотности, вышедшего на «России 24». Скандала не вышло, что и неудивительно, больно идиотскими были обвинения. Но это и неважно. Я мог бы, пожалуй, смириться с наездом лично на меня, но там еще и полощут мою семью.

Он назвал это недопустимым, и, хотя радиостанции ВГТРК и не имеют к телеканалам прямого отношения, считает невозможным работать в таком холдинге:

Обычно мне чуждо злорадство, но тут не удержусь. Как же приятно, что «Балканский рубеж» прошел средненько, даже не окупился. Не помог ни мощнейший прокатчик FOX, ни агрессивная поддержка того же ВГТРК.

На «Маяке» и «Вестях FM» Долин проработал около десяти лет.

Ранее журналист Дмитрий Бавырин заявил, что Долин, оставивший крайне негативный и при этом фактологически необоснованный отзыв на новый российско-сербский фильм «Балканский рубеж» о событиях в Косово, мог преследовать корыстные цели и работать на продвижение другого фильма. Долин ответил на это заявление.

Антон Долин — один из самых известных российских кинокритиков. Кинообозреватель издания Meduza и телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, ведущий радиостанций «Маяк», «Вести ФМ».

Фото: vpobede.ru