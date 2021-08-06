«КиноПоиск» отметит самые популярные фильмы и сериалы особым статусом

Сервис «КиноПоиск» наградит фильмы и сериалы, которые посмотрело больше миллиона подписчиков «Яндекс.Плюса». Такие проекты получат золотой статус «Плюс миллион». При подсчете учитывалось количество зрителей с подпиской, а не просто просмотры.

«Статус «Плюс миллион» — это наш способ еще раз подчеркнуть, что за кнопкой play видеосервиса всегда есть живые, внимательные и вовлечённые зрители со своими вкусами и интересами», — рассказала директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.

Награду получат девять картин: «Лига справедливости»; «Майор Гром: Чумной доктор»; «Гнев человеческий»; «Джентльмены»; мультсериал «Рик и Морти»; фильм «Мажор»; фэнтези-сказка «Конёк-Горбунок» и сериалы «Пищеблок» и «Топи».

За отметку в пять миллионов зрителей проекты будут награждены платиновым статусом «Плюс миллион». На данный момент общее количество подписчиков «Яндекс.Плюса» составляет девять миллионов пользователей.

Подписка «Яндекс.Плюс» дает доступ к различным платформам и возможность пользоваться бонусами компании. Среди них: подписка на КиноПоиск, Яндекс Музыку, скидки в Яндекс Такси и другое.