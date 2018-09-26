Патриарх Кирилл призвал русскоязычную прессу укреплять связи с соотечественниками

Роль русскоязычной прессы в мире исключительно важна, поскольку она служит духовным мостом между соотечественниками, оказавшимися за рубежом, и исторической родиной. На это указал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к участникам открывшегося во вторник в нью-йоркском районе Бруклин ХХ Всемирного конгресса русской прессы:

Как председатель Общества русской словесности я призываю всех собравшихся сегодня на этом знаковом мероприятии вносить посильный вклад в расширение русского культурного пространства и укрепление связей между нашими соотечественниками. Русское слово, где бы оно ни прозвучало, всегда должно оставаться словом примирения и доверия, справедливости и чести. Верность этим высоким нравственным идеалам веками хранят народы исторической Руси.

В послании отмечается, что поддержание духовных связей с исторической родиной является важной задачей русскоязычной журналистики:

Информируя читателей о главных событиях в России и мире, СМИ на русском языке вместе с тем прививают нашим соотечественникам, пребывающим на чужбине, любовь к родному слову и русской культуре, помогают сохранить уникальную национальную идентичность, которая нередко растворяется под влиянием глобалистских тенденций.

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