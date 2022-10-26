Кирилл Суханов и Ариан Романовский отправлены в СИЗО

Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора Ксении Собчак и холдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова. Его обвиняют в «вымогательстве 11 миллионов рублей» у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Экс-главреда Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) также отправили в СИЗО до 24 декабря. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Он, как и Суханов, обвиняется в вымогательстве 11 млн рублей у Сергея Чемезова за непубликацию постов в Telegram-канале «Тушите свет».

По версии следствия, Суханов требовал 11 млн рублей за то, что в Telegram-канале «Тушите свет» не будет опубликован некий материал. Какой конкретно — не известно. Сообщается, что дело завели после заявления главы «Ростеха» Чемезова, а самого Суханова задержали во время оперативного эксперимента — судя по всему, в ресторане Regent сотрудник Собчак взял 800 тысяч рублей.