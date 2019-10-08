Кирилл Вышинский стал исполнительным директором «России Сегодня»

Бывший руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором медиагруппы «Россия Сегодня», сообщил «Ведомостям» источник, близкий к руководству информагентства. В пресс-службе «России Сегодня» подтвердили информацию о назначении Вышинского на пост исполнительного директора.

Вышинский больше года провел в украинском СИЗО, в Киеве его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Журналиста задержали 15 мая 2018 года в Киеве после обысков в офисе «РИА Новости Украина». МИД России ранее охарактеризовал действия Киева в отношении «РИА Новости Украина» как «вопиющий произвол» и призывал освободить Вышинского. В июне 2018 года Вышинский объявил, что отказывается от гражданства Украины, и обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину. Журналист вину не признавал и называл обвинения ложью и манипуляцией.

Киевский суд освободил Вышинского из СИЗО только 28 августа 2019 г., изменив ему меру пресечения под личное поручительство.

Вышинский вернулся в Россию в рамках обмена между Украиной и Россией заключенными и задержанными. Однако уголовное дело о госизмене против него на Украине не закрыто – журналист был освобожден под поручительство. Условием освобождения называлось участие Вышинского в следственных действиях и явка в суд по первому требованию.

Вышинский после приезда в Москву заявлял, что готов участвовать в судебном процессе. При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова, комментируя дело против украинских моряков, вернувшихся в Киев после ареста за нарушение границы России в Керченском проливе, предложила формулу: «участие – это не присутствие». По ее словам, участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству. С ней соглашалась российский омбудсмен Татьяна Москалькова.