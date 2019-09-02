Кирилл Вышинский заявил, что не подвергался пыткам под стражей

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский рассказал, что во время содержания под стражей на территории Украины не подвергался пыткам, однако признался, что психологически чувствовал себя «непросто».

Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков, но сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, это, конечно, психологическое испытание. Это все непросто эмоционально и психологически, но назвать это пытками было бы преувеличением.

Об этом он заявил в субботу в интервью программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

По решению суда журналист был в среду освобожден из-под стражи, однако он должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному делу, уведомлять суд об изменении места своего проживания и работы. Вышинский согласился выполнять данные обязательства, подписав соответствующий документ. Однако паспорт журналиста все еще остается в прокуратуре.

Защита намерена обращаться с ходатайством о возврате ему документа.