Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля. Об этом сообщил адвокат Андрей Доманский. Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян во Всемирный день свободы печати (3 мая) предложила поддержать Вышинского, приняв участие в акции 15 мая рядом с украинским посольством в Москве.