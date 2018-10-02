Киселев подал в суд на автора статьи о его доме за 200 млн

Гендиректор агентства «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на автора статьи о его доме в Коктебеле Владимира Мазурина. Об этом он заявил РБК:

Этот человек — мошенник, берет цифры с потолка. Я не собираюсь с ним полемизировать. Статью он прислал в качестве ультиматума и шантажа за деньги. Что если не получит их, то он статью опубликует. До публикации я пошел в полицию 23 сентября, сейчас правоохранители [Мазуриным] занимаются.

По его словам, дом был построен 15 лет назад, когда телеведущий работал на Украине. «С документацией все в порядке», — заявил Киселев.

Ранее Мазурин сообщил, что в Феодосии изъяли весь тираж газеты «Город24», в котором была напечатана статья о доме Киселева. В электронном варианте газеты материал заменили рекламным блоком. Кроме того, после публикации была уволена главный редактор издания Елена Войтова. Мазурин отметил, что произошло это после «звонка из Москвы».

Статья Мазурина вышла в газете «Город24» 23 сентября. Речь в ней шла о доме стоимостью «чуть менее 200 млн руб.».

В редакции газеты «Город24» заявила, что комментарии будут официально размещены на сайте. Там отметили, что Владимир Мазурин «их журналистом не был». Дом в Коктебеле уже упоминался самим Киселевым в 2006 году. Тогда он рассказал украинскому изданию «Факты», что взял в аренду землю в «очень красивом месте». Но дом находится в «зоне активного оползня» и из-за проведения противооползневых мероприятий Киселеву пришлось заложить дом в Москве и взять «огромный кредит» на десять лет.

«Но я-таки провел все противооползневые мероприятия и построил небольшой дом — на 130 кв. м», — заключил тогда Киселев.