«Кыштымский рабочий»: пандемия сблизила газету и читателя

Пандемия коронавируса многое отняла у нас, но вместе с тем заставила внимательнее относиться к собственному здоровью, как никогда беречь родных и близких. А еще мы стали больше читать. В условиях самоизоляции и режима повышенной готовности люди вновь взяли в руки книги и газеты
«Кыштымский рабочий», газета с 90-летней историей, не могла не воспользоваться случаем и не подстегнуть интерес жителей Кыштымского городского округа к печатному слову.
Вот уже почти год с полос нашего издания не сходит тема медицины, здорового образа жизни. Большой отклик у читателей находят статьи о врачах, особенно тех, кто на передовой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Очередная статья, «Верность долгу», о старшей медсестре инфекционного отделения Кыштымской центральной городской больницы, временно перепрофилированного под ковидную госпитальную базу, вышла в газете 5 февраля. На счету миловидной хрупкой Наталии Мыларщиковой и ее коллег десятки спасенных жизней. Кыштымские врачи вытаскивают с того света зараженных коронавирусом с поражением легких более 80 процентов. Подобные журналистские материалы никого не оставляют равнодушным.
В период пандемии «Кыштымскому рабочему» удалось не только сохранить тираж таким, каким он был до весны 2020 года (4000 экземпляров при населении Кыштымского городского округа в 37 000 человек), но и увеличить розницу. И пусть эти цифры невелики, но мы знаем, что делаем нужное дело.
Новые люди, новые идеи
В период пандемии коллектив редакции практически не уходил на удаленную работу. Средний возраст наших сотрудников — 30 лет. За последние три месяца штат редакции обновился почти наполовину: в газету пришли работать молодые, но при этом грамотные оператор верстки, журналист, руководитель службы доставки. Радует, что они пришли не только с желанием работать, но и с новыми идеями, которые почти сразу освежили городскую газету.
Так, оператор верстки Кристина Родионова, которая уже работала несколько лет назад в нашей газете, но была вынуждена уйти по семейным обстоятельствам, заставила по-новому взглянуть на дизайн «Кыштымского рабочего». Нет, он у нас профессиональный: графическую модель для «Кыштымки» (так любя называют газету наши читатели) разрабатывал известный в стране дизайнер Сергей Мешавкин. Просто второпях мы то и дело топтались на одной и той же версии первой полосы, второй, третьей… А сколько, как оказалось, удобных и современных форматов, предложенных Мешавкиным, мы еще и не обкатали?! Желая скрасить самоизоляцию наших читателей, мы сделали для них газету более интересной — как с содержательной, так и с графической стороны.
Журналист Светлана Славина, опытный автор, в недалеком прошлом преподаватель русского языка, литературы и культуры речи, с ноября ведет в газете две тематические полосы — «Говорим правильно» и «Родом из СССР». Первая, понятно, знакомит кыштымцев с правильной и грамотной речью, приучает читателей подписывать договОры, а не договорА, класть, а не ложить, и все в таком духе. «Родом из СССР» особенно полюбилась людям пожилого возраста. Не секрет, что основная масса наших подписчиков — это люди предпенсионного и пенсионного возраста, и такая тематическая полоса для них как бальзам на душу.
Новый руководитель службы доставки Дмитрий Кулешов, молодой и энергичный мужчина, оценил работу своего участка свежим взглядом, проанализировал и систематизировал рабочую информацию, внес предложения по активизации подписки. «Кыштымский рабочий» — одна из первых газет в Челябинской области, которая отказалась от услуг «Почты России» и создала собственную службу доставки. Полтора десятка наших разносчиков не только стараются своевременно доставить читателям свежий номер газеты, но и сами занимаются подпиской. Кроме того, постепенно увеличивается количество точек для розничной продажи «Кыштымки». С приходом нового руководителя доставки у нас появились дополнительные пункты, в которых охотно раскупают городскую газету.
Замануха и пользуха
Для того чтобы спрос на издание оставался стабильным, мы взяли за правило анонсировать каждый номер («Кыштымский рабочий» выходит один раз в неделю по пятницам) и раскидывать такой анонс по различным группам в социальных сетях. Как показывает практика, люди клюют на такие «заманухи». В анонсах мы обычно делаем «шапку» — «Пять причин купить свежий номер газеты «Кыштымский рабочий». И далее перечисляем пять наиболее интересных и резонансных материалов с краткой аннотацией.
Сильной стороной «Кыштымского рабочего» всегда был контент. Мы не позволяем себе использовать статьи с интернет-сайтов (разве что при подготовке некоторых материалов) или перепечатывать готовые тексты из других изданий. Каждый материал в «Кыштымском рабочем» — это труд наших журналистов. На страницах городской газеты люди находят такие факты, о которых они не узнают больше нигде. И, полагаю, именно благодаря этому мы постепенно, по чуть-чуть, прирастаем все новыми и новыми читателями.
Конечно, до идиллии нам далеко. Пандемия сильно ударила по бизнесу, и количество рекламодателей за последний год резко уменьшилось. Однако рекламные модули и привычные многим макеты уступили место имиджевым материалам и полезной информации. Мы делаем ставку на любую нужную людям информацию: консультации грамотных юристов, обзор цен, разъяснения законодательства о льготах и выплатах и т. д. Номера газет с такой «пользухой» расходятся как горячие пирожки.
Во время пандемии у нас появилась постоянная рубрика о ценах. Накануне отправки газетных макетов в печать журналист объезжает сетевые магазины и фиксирует цены на основные продукты питания. Сравнительную таблицу с ценами мы публикуем красочно, крупно, чтобы читатели сразу увидели, в каком магазине и на чем можно сэкономить. Такая подача материала очень удобная, и мы регулярно получаем благодарные отзывы кыштымцев.
Несмотря на все трудности, пандемия на самом деле сблизила газету и читателя. И, как мне кажется, процесс этот будет продолжаться. А значит, вымирание бумажной прессы, которое пророчили эксперты различных уровней еще лет 20 назад, отодвинется еще на много десятилетий. И скорее вымрет вирус COVID-19, чем Газета.