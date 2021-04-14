«Кыштымский рабочий»: пандемия сблизила газету и читателя

Так, оператор верстки Кристина Родионова, которая уже работала несколько лет назад в нашей газете, но была вынуждена уйти по семейным обстоятельствам, заставила по-новому взглянуть на дизайн «Кыштымского рабочего». Нет, он у нас профессиональный: графическую модель для «Кыштымки» (так любя называют газету наши читатели) разрабатывал известный в стране дизайнер Сергей Мешавкин. Просто второпях мы то и дело топтались на одной и той же версии первой полосы, второй, третьей… А сколько, как оказалось, удобных и современных форматов, предложенных Мешавкиным, мы еще и не обкатали?! Желая скрасить самоизоляцию наших читателей, мы сделали для них газету более интересной — как с содержательной, так и с графической стороны.

Журналист Светлана Славина, опытный автор, в недалеком прошлом преподаватель русского языка, литературы и культуры речи, с ноября ведет в газете две тематические полосы — «Говорим правильно» и «Родом из СССР». Первая, понятно, знакомит кыштымцев с правильной и грамотной речью, приучает читателей подписывать договОры, а не договорА, класть, а не ложить, и все в таком духе. «Родом из СССР» особенно полюбилась людям пожилого возраста. Не секрет, что основная масса наших подписчиков — это люди предпенсионного и пенсионного возраста, и такая тематическая полоса для них как бальзам на душу.