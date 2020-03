Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal. Согласно опубликованному на сайте МИД КНР заявлению, им предписано в ближайшие дни сдать свои пресс-карты:

В ответ на сокращение Соединенными Штатами штата китайских СМИ в США, что фактически является высылкой, Китай требует, чтобы журналисты с американским гражданством, работающие в «The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, чьи журналистские удостоверения истекают до конца 2020 года, в течение четырех календарных дней, начиная с сегодняшнего дня, уведомили МИД КНР и в течение 10 дней вернули свои пресс-карты. Им не будет разрешено вести журналистскую деятельность в КНР, включая ее специальные административные районы — Гонконг и Макао.

Китай потребовал от базирующихся в КНР подразделений пяти американских СМИ — «Голос Америки», The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal и The Time — предоставить в письменном виде информацию о сотрудниках, финансах, а также проводимых операциях в Китайской Народной Республике:

В ответ на то, что американская сторона назвала пять [базирующихся в США] китайских медиа «иностранными миссиями», китайская сторона обратилась к «Голосу Америки», The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal и The Time с требованием предоставить в письменном виде информацию о всех сотрудниках, финансах, проводимых операциях, а также данные о владении недвижимостью в КНР.

Китай готов принять ответные меры, если Соединенные Штаты продолжат притеснять базирующиеся в США китайские СМИ.

В заявлении подчеркивается, что «в ответ на дискриминационные ограничения, введенные США в отношении китайских журналистов, в частности в области виз, административных проверок, проведения интервью и репортажей, Китай предпримет ответные меры в отношении американских журналистов».

В феврале США ввели в отношении пяти государственных СМИ Китая более жесткие правила регистрации на американской территории. Речь идет об агентстве «Синьхуа», телеканале CGTN, Международном радио Китая, газете «Чжунго жибао» и компании Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты «Жэньминь жибао». Согласно новым правилам, для этих китайских СМИ будут действовать такие же правила, как для иностранных посольств. Им придется предоставлять списки своих сотрудников в США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать в Госдепартаменте собственность, которой они владеют или берут в аренду.