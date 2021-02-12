Китай запретил телеканалу BBC World News вещать на своей территории

Телеканалу BBC World News запретили вещание на материковой территории Китая за «серьезное нарушение правил освещения новостей».

В своем заявлении Национальное управление радио и телевидения Китая (NRTA) указало, что BBC World News серьезно нарушил правила теле- и радиовещания на территории КНР. Репортажи канала, с точки зрения властей страны, не отвечали принципам правдивости и объективности и подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая.

«Поскольку работа телеканала не соответствует требованиям вещания в Китае, BBC World News не имеет права продолжать работу на территории КНР. NRTA не примет заявку канала на вещание в следующем году», — говорится в заявлении регулятора.

На прошлой неделе китайский англоязычный телеканал China Global Television Network (CGTN) лишился лицензии на вещание в Великобритании.

Сразу после этого китайский МИД начал жаловаться на содержание новостей Би-би-си.

Британский регулятор Ofcom заявил, что китайский международный новостной канал, который был доступен в Британии в кабельных сетях, а также на спутниковой платформе Freesat, находится под контролем Коммунистической партии Китая, что не отвечает требованиям закона о редакционной независимости.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение о запрете вещания BBC World News в Китае «неприемлемым ущемлением свободы средств массовой информации».

«В Китае действуют одни из самых жестких ограничений СМИ и свободы интернета на планете, и этот последний шаг лишь навредит репутации Китая в глазах мира», — заявил Рааб.